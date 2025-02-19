Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 497,89 тенге, евро – 520,89 тенге, рубля – 5,47 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 501 тенге, продажи – 507 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 521 тенге, продажи – 528 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,35 тенге, продажи – 5,45 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 502,5 тенге, продажи – 507,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 523,5 тенге, продажи – 528,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,33 тенге, продажи – 5,45 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 501 тенге, продажи – 504 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 523 тенге, продажи – 527 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,38 тенге, продажи – 5,45 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.