Какие акции упали в цене на Казахстанской фондовой бирже

Казахстанская фондовая биржа (KASE) поделилась результатами работы биржевого рынка за январь. По итогам месяца несколько индексных акций биржи потеряли в цене. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Совокупный объем торгов на KASE в январе 2025 года составил 28,6 трлн тенге и снизился относительно декабря 2024 года на 11,9%, или 3,9 трлн тенге. Значение Индекса KASE выросло на 1,2% и составило 5 644,41 пункта.

При этом капитализация рынка акций в январе снизилась на 2,4% до 32,1 трлн тенге, а объем торгов акциями составил 18,8 млрд тенге, снизившись относительно декабря на 35,1%, или 10,2 млрд тенге.

"Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 55,7% от суммарного объема сделок с акциями, на долю брокерско-дилерских организаций – 17,8%, на долю других институциональных инвесторов – 1,2%, на долю прочих юридических лиц – 25,2%. Доля нерезидентов составила 5,7%". Пресс-служба KASE

Вместе с тем объем сделок с индексными акциями (входят в представительский список индекса KASE) в январе 2025 года составил 17,5 млрд тенге. Это на 1,9 млрд тенге выше показателя декабря 2024 года.

Фото: KASE

По данным биржи, акции финансового сектора АО Kaspi.kz и АО "Народный банк Казахстана" завершили месяц разнонаправленно. Если акции Народного банка прибавили в цене 1%, то Kaspi.kz снизились на 4,7%.

В красной зоне оказались акции АО "KEGOC", потерявшие в цене 1,1%. Также отрицательную динамику продемонстрировали акции АО "НАК "Казатомпром", снизившиеся на 1,5% до 19 875 тенге.

Лидером роста по итогам января стали простые акции АО "Банк ЦентрКредит", которые прибавили 22,5%, увеличившись в цене до 2679 тенге за акцию. Второе место заняли простые акции АО "Казахтелеком" с ростом в 7,4%. Замыкают тройку лидеров простые акции АО "КазТрансОйл", которые выросли на 2,7%.

Ранее Zakon.kz сообщал, как фондовые рынки отреагировали на переговоры США и России, которые прошли в Саудовской Аравии 18 февраля.