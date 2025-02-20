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Финансы

Казахстанцам стало проще получить кредит на отечественные авто

Автокредитование, автокредит, автострахование, страховка, покупка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 09:21 Фото: freepik
Правление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 14 февраля 2025 года внесло изменения в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

В АРРФР разъяснили, что поправки внесены для поддержки отечественного автопрома, а также для оптимизации подходов к порядку расчета коэффициента долговой нагрузки (КДН) заемщиков.

В Казахстане до конца 2024 года действовала норма, в соответствии с которой расчет коэффициента долговой нагрузки не производится при предоставлении займа для приобретения нового автотранспортного средства, обеспеченного залогом данного автотранспортного средства.

Внесенными поправками действие данной нормы расширили и продлили до конца 2026 года.

В частности, в документе говорится, что требование по соблюдению максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика не распространяется при предоставлении займа в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года включительно:

  • для целей приобретения нового автотранспортного средства, не бывшего в эксплуатации и впервые регистрируемого на территории Республики Казахстан и являющегося залоговым обеспечением по займу;
  • для целей приобретения автотранспортного средства, бывшего в эксплуатации и являющегося залоговым обеспечением по займу, с первоначальным взносом не менее 50% от стоимости данного автотранспортного средства;
  • для целей приобретения автотранспортного средства, бывшего в эксплуатации до 3 лет и являющегося залоговым обеспечением по займу, с первоначальным взносом не менее 30% от стоимости данного автотранспортного средства;
  • в рамках системы жилищных строительных сбережений.

При этом банк осуществляет расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика по таким займам в целях мониторинга кредитных рисков.

Помимо этого внесены изменения в Правила расчета коэффициента долговой нагрузки заемщика организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность (МФО).

Требование по соблюдению максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика не распространяется при предоставлении микрокредита в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года включительно:

  • для целей приобретения нового автотранспортного средства, не бывшего в эксплуатации и впервые регистрируемого на территории РК и являющегося залоговым обеспечением по микрокредиту;
  • для целей приобретения автотранспортного средства, бывшего в эксплуатации и являющегося залоговым обеспечением по микрокредиту, с первоначальным взносом не менее 50% от стоимости данного автотранспортного средства;
  • для целей приобретения автотранспортного средства, бывшего в эксплуатации до 3 лет и являющегося залоговым обеспечением по микрокредиту, с первоначальным взносом не менее 30% от стоимости данного автотранспортного средства.

МФО осуществляет расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика по указанным микрокредитам в целях мониторинга кредитных рисков.

Как пояснили в ведомстве, займы, обеспеченные залогом автотранспортного средства, менее подвержены риску вероятности дефолта и невозможности возврата автокредита/микрокредита, поскольку просроченная задолженность погашается путем реализации залогового автотранспортного средства. Кроме этого, автотранспортное средство попадает под страховое покрытие КАСКО.

Постановление введено в действие с 20 февраля 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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