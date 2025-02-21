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Финансы

Правила обмена валют изменил Нацбанк Казахстана

Обмен валют, деньги, обменники, обменники, разная валюта , фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 14:08 Фото: freepik
Правлением Национального банка Казахстана внесены изменения и дополнения в ряд нормативных правовых актов НБК по вопросам валютного регулирования, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 февраля 2025 года проинформировали в пресс-службе монетарного регулятора.

"Внесены изменения по сокращению сроков предоставления отчетности банками по валютным операциям, расширен перечень операций, проведение которых может быть направлено на уклонение от требований валютного законодательства и которые подлежат финансовому мониторингу. Кроме того, решением правления установлены пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара – 7 тенге, евро – 10 тенге", – говорится в релизе, распространенном в пятницу.

Также приняты решения по внесению изменений и дополнений в некоторые постановления правления НБК по вопросам платежных систем и другим вопросам деятельности Нацбанка.

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14 января 2025 года Нацбанк анонсировал важное изменение касательно курсов валют в обменниках Казахстана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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