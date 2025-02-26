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Финансы

Почему медленно падает курс доллара – мнение экономиста

Доллары, деньги, конверт, коррупция, взятка, взятки, взяточничество, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционеры, коррупционные схемы, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 09:23 Фото: pexels
В последние недели индекс доллара показывает резкое снижение, в результате большинство валют развивающихся стран отыгрывают недавнее падение по отношению к доллару. Но тенге с начала года вырос к доллару всего на 5%. С чем связано такое «вялое» укрепление – в материале Zakon.kz.

Поведение валютной пары тенге и доллара США, который торгуется с середины февраля на уровне около 500, выглядит достаточно "странным" на фоне рекордного укрепления российского рубля. Все дело в том, что резкое ослабление нашей нацвалюты к доллару США относительно недавно было прямо вызвано резким обвалом российского рубля к доллару США, в чем неоднократно признавались большинство участников рынка, включая Нацбанк Казахстана. Такое мнение высказывает казахстанский экономист Галымжан Айтказин и задает риторический вопрос: "Курсу тенге к доллару США "намеренно" не дают укрепиться?".

Фото: investing

В изменившихся геополитических условиях в РФ наблюдаются позитивные ожидания участников рынка из-за возможного завершения конфликта в Украине и переговоров между США и Россией. Как итог, с начала текущего года российский рубль стал "чемпионом" по укреплению к доллару США (свыше 24%). Тем не менее это обстоятельство, которое ранее играло важную роль для участников валютной секции KASE, теперь же, по всей видимости, намеренно игнорируется для недопущения укрепления тенге, утверждает экономист.

Фото: investing

Айтказин приводит пример с кросс-курсом (или паритетом) двух валют, который является продуктом поведения к доллару США. Кросс-курс сегодня в моменте вырос до отметки в 5,7-5,8, чего не наблюдалось с мая 2023 года.

"Напомним для контекста, что резкий рост паритета обычно указывает на разнонаправленное движение тенге и рубля к доллару США. В середине 2022 года паритет уходил резко вверх из-за того, что российский рубль переукрепился на фоне обвала импорта (санкции), а тенге не последовал за этим. Напротив, кросс-курс уходил резко вниз в конце 2014 и в 2015 годах из-за того, что рубль резко обвалился к доллару США, а курс тенге оставался стабильным. Именно тогда казахстанцы ринулись покупать автомобили в РФ из-за роста привлекательности импортных операций".Галымжан Айтказин

В случае дальнейшего продолжения такой тенденции по кросс-курсу вполне вероятно, что казахстанская экономика, которая имеет существенный торговый дефицит с РФ, то есть импортирует значительно больше, чем экспортирует, может столкнуться с удорожанием импорта, считает эксперт.

Фото: investing

"Это связано и с тем, что Казахстану крайне сложно заменить российский импорт, особенно товаров промежуточного потребления и инвестиционных товаров. В реальности не лучше ситуация с продовольственным импортом, где отечественные производители проигрывают конкуренцию из-за эффекта масштаба и уровня субсидирования и поддержки в РФ собственных компаний".Галымжан Айтказин

Добавим, что только за две недели российский рубль отыграл по отношению к доллару 11,5%, укрепившись с 96,62 до 86,6 рубля за доллар. Тенге за это же время смог укрепиться только на 3% с 513,77 до 498,44 тенге за доллар.

Ранее мы сообщили, что рост курса рубля относительно тенге увеличивает стоимость российского импорта, что усиливает инфляционные процессы в Казахстане.

Андрей Валентинов
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