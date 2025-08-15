Пульс казахстанского бизнеса: Нацбанк выявил ключевые тренды и вызовы во втором квартале 2025 года

По данным мониторинга предприятий, проведенного финансовым регулятором, деловая среда в стране демонстрирует неоднозначную картину. Несмотря на рост общей рентабельности, бизнес сталкивается с системными вызовами, которые могут сдерживать долгосрочное развитие, сообщает Zakon.kz.

Главные препятствия для бизнеса

В опросе приняли участие 3454 предприятия, из которых 54,3% – малые, 26,5% – средние и 19,2% – крупные. Согласно опросам, тройкой главных барьеров для ведения бизнеса остаются регуляторные препятствия – в первую очередь, уровень налогового бремени (31,7%), общее состояние экономики (31,3%) и уровень конкуренции (30,1%).

Интересно, что по сравнению с первым кварталом 2025 года значимость этих факторов для бизнеса немного возросла. В то же время такие важные факторы, как нехватка квалифицированных кадров (27,0%) и поиск покупателей (24,8%), занимают четвертую и пятую строчки, соответственно. Примечательно, что доступ к финансированию отошел на девятое место (13,4%), что указывает на смещение фокуса предприятий с финансовых вопросов на операционные и стратегические вызовы.

Рентабельность и финансовое положение

Общая средняя рентабельность продаж по экономике повысилась до 25,2%. Локомотивом роста традиционно выступает горнодобывающая промышленность со средней рентабельностью 40,5%. Обрабатывающая промышленность также показала сильный результат – 24,7%. Впрочем, ожидания предприятий на конец года более осторожные: 44,1% планируют завершить год с прибылью, 9,4% – с убытками, а 14,2% ожидают сбалансированного бюджета. Около трети опрошенных (32,3%) не смогли дать оценку своего финансового состояния к концу года, что говорит о высокой степени неопределенности.

Дискриминантный анализ показал, что доля предприятий с критическим финансовым состоянием составляет 31,3%. Однако этот показатель существенно отличается по размеру бизнеса. Среди малых предприятий доля бизнесов в критическом положении достигает 38,9%, тогда как среди средних и крупных – 22,2% и 17,2%, соответственно. Это подчеркивает особую уязвимость малого бизнеса перед экономическими вызовами.

Фото: Zakon.kz

Геополитика и кредитный рынок

Влияние геополитической ситуации и санкций против РФ продолжает ощущаться, но его острота несколько снизилась. Негативное влияние во втором квартале отметили 41,8% предприятий (против 43,1% в первом квартале) и лишь 7,7% ощутили его наиболее значительно. Позитивное влияние отметили 4,9%, а 53,3% не заметили никакого влияния вовсе. Одним из новых трендов стало увеличение количества предприятий, обеспокоенных ослаблением казахстанского тенге.

Кредитный рынок демонстрирует положительную динамику. Доля предприятий, обратившихся за кредитом, выросла до 19,5% (с 18,4% в первом квартале), при этом 18,6% получили заем, что означает высокий процент одобрений – 95,4% от числа обратившихся. Большая часть займов (80,0%) идет на финансирование оборотных средств, и лишь 2,0% – на расширение бизнеса. Это может свидетельствовать о том, что предприятия в основном используют кредиты для поддержания текущей деятельности, а не для капитальных инвестиций.

Фото: Zakon.kz

Сравнение с I кварталом 2025 года

Данные мониторинга Нацбанка показывают, что второй квартал 2025 года принес ряд существенных изменений в деловой климат Казахстана.

Сдвиг в приоритетах бизнеса. В первом квартале основными проблемами для предприятий были ускоренный рост цен на сырье и готовую продукцию, а также увеличение спроса. Однако во втором квартале фокус сместился на системные вызовы. Уровень налогового бремени, состояние экономики и уровень конкуренции стали более значимыми препятствиями для бизнеса, чем в I квартале.

Восстановление рентабельности. После снижения в первом квартале во втором квартале наблюдался значительный рост рентабельности. Средняя рентабельность продаж по экономике выросла до 25,2% (с 24,7%). Особенно заметный рост показали горнодобывающая промышленность (с 35,9% до 40,5%) и обрабатывающая промышленность (с 22,5% до 24,7%).

Осторожный взгляд в будущее. Несмотря на улучшение рентабельности, ожидания предприятий на конец года стали немного более осторожными. Доля компаний, планирующих закрыть год с прибылью, снизилась с 44,8% до 44,1%. При этом выросла доля тех, кто ожидает сбалансированного бюджета – с 13,9% до 14,2%.

Ослабление геополитического давления. Влияние геополитической ситуации и санкций против РФ стало ощущаться чуть менее остро. Количество предприятий, отметивших негативное влияние, снизилось с 43,1% в I квартале до 41,8% во II квартале. В то же время увеличилось число компаний, которые указали на обеспокоенность по поводу ослабления казахстанского тенге.

Рост активности на кредитном рынке. Доля предприятий, обратившихся за кредитом, выросла до 19,5% (с 18,4%), а доля получивших заем увеличилась до 18,6%, что свидетельствует о высоком проценте одобрений (95,4% от числа обратившихся).

Ранее мы сообщили, что Международный валютный фонд опубликовал статистику, согласно которой в 2025 году Казахстан впервые возглавил постсоветский рейтинг по ВВП на душу населения в текущих ценах.