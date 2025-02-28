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Финансы

Спасет ли повышение НДС бюджет Казахстана – мнение экономиста

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 11:40 Фото: pexels
По оценкам правительства, бюджетный эффект от повышения НДС на 4 процентных пункта составит примерно 3 трлн тенге. При этом предусмотрены компенсирующие меры, чтобы обеспечить рост дополнительных доходов, сообщает Zakon.kz.

В итоге фактическая ставка НДС окажется ниже предложенных 20%. Однако обсуждения продолжаются, так как общие параметры реформы еще не финализированы.

Давно назревшие решения

По истечении первоначальных попыток повысить ставку НДС с 12% до 20% был найден консенсус вопроса: после значительного сопротивления реформа, скорее всего, будет принята в "смягченной" версии с НДС 16%, дифференцированной по видам экономической деятельности и рядом уступок, констатирует казахстанский экономист Эльдар Шамсутдинов.

"Мы подтверждаем нашу позицию, что значительная фискальная консолидация будет долгосрочным позитивным фактором для тенге, так как она также решает проблему мягкой фискальной политики – ключевого макроэкономического вопроса в Казахстане".Эльдар Шамсутдинов

Тем не менее все официальные валютные интервенции, поддерживающие курс, необходимы лишь для стерилизации тенговой ликвидности, поступающей из Национального фонда. Таким образом, фундаментальные последствия сокращения этой ликвидности в рамках фискальной консолидации, вероятно, окажутся нейтральными для валюты, даже несмотря на ожидаемое снижение продаж иностранной валюты с 2026 года, предупреждает экономист.

Разворот жесткой политики

Эксперт также отмечает, что Нацбанк РК ранее сделал достаточно жесткие заявления, но, вероятно, сохранит процентные ставки без изменений в марте. Однако недавнее ослабление тенге, похоже, ослабило его жесткую позицию, поскольку более крепкая валюта должна способствовать стабилизации цен и снижению инфляционных ожиданий.

"Мы подтверждаем наш более ранний взгляд, что НБК, вероятно, оставит ставки без изменений в первой половине 2025 года, прежде чем начнется их постепенное снижение. Однако мы считаем, что это смягчение политики должно быть материальным и иметь более значительное влияние на рынок".Эльдар Шамсутдинов

Отметим, что 27 февраля 2025 года вице-министр национальной экономики Казахстана Азамат Амрин в Мажилисе рассказал о предложении ввести пониженную ставку НДС для ряда сфер, включая здравоохранение.

"Пониженная ставка должна применяться в B2C-секторе, где основная реализация направлена на конечного потребителя – население. В B2B-секторе, где происходит промежуточное потребление, существует высокий риск теневой экономики и схем дробления".Азамат Амрин

Ранее мы сообщали, что мнения экономистов по поводу повышения налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане весьма разнообразны.

С одной стороны, повышение НДС рассматривается как один из способов пополнения государственного бюджета, особенно в условиях необходимости уменьшить зависимость от нефтяных доходов и финансировать приоритетные проекты.

С другой стороны, эксперты также предупреждают, что резкий рост ставки НДС может привести к негативным последствиям, таким как увеличение инфляции и рост цен на товары.

Хотя повышение НДС может принести краткосрочные доходы бюджету, экономисты подчеркивают необходимость тщательного анализа и сбалансированного подхода к налоговой политике, чтобы избежать негативных последствий для экономики и потребителей, считают эксперты.

Андрей Валентинов
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