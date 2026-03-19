Упадет ли тенге к 1 апреля – мнения экономистов

В марте 2026 года доллар опустился к тенге до двухлетнего минимума и продолжает дешеветь. Однако оценки происходящего на рынке расходятся: одни считают это временным эффектом, другие допускают продолжение тренда. Что происходит с курсом и чего ждать дальше, выяснял Zakon.kz.

Почему укрепился курс?

Текущее движение нельзя объяснить одной причиной. Оно складывается из нескольких факторов, которые совпали по времени и усилили друг друга.

С одной стороны, цены на нефть остаются намного выше 100 долларов (сегодня, 19 марта, – 113,5 доллара за баррель нефти марки Brent), а для Казахстана это всегда означает приток долларовой выручки и поддержку национальной валюты. С другой – начался активный этап налоговых выплат, когда экспортерам необходимо продавать валюту, чтобы получить деньги для расчетов с бюджетом.

Экспортеры активно продают валютную выручку, из-за чего предложение доллара на рынке растет, а спрос на национальную валюту резко увеличивается. Именно это сочетание – дорогая нефть и налоговый период – создает эффект укрепления, который сейчас виден в курсе USD/KZT.

"Не рост, а налоговое сжатие"

Часть экспертов считает, что речь идет не о реальном усилении экономики, а о техническом перекосе. Предприниматель и автор телеграм-канала Тaj.report Ерлан Тажибаев предлагает смотреть на ситуацию именно с этой точки зрения.

"Чтобы осознать масштаб происходящего на KASE сегодня, нужно вспомнить 1998 год и российский дефолт, когда судорожный поиск наличности обрушил все, что могло двигаться. В марте 2026 года мы наблюдаем элегантную, почти хирургическую версию этого процесса, где вместо паники правит холодный расчет налогового календаря". Ерлан Тажибаев

Аналитик описывает происходящее как классическое "налоговое сжатие", когда из системы резко изымается ликвидность.

"До 20 марта экспортеры обязаны закрыть счета по НДС и акцизам, а к концу месяца их ждет финал – годовая декларация по КПН за 2025 год". Ерлан Тажибаев

По мнению предпринимателя, эта логика хорошо видна на денежном рынке, где резко выросла стоимость краткосрочных заимствований. На рынке РЕПО ставки TONIA уже подскочили до 17,68%, что наглядно демонстрирует дефицит тенговой ликвидности. Банки и корпорации буквально "пылесосят" рынок в поисках нацвалюты, чтобы исполнить обязательства перед фиском, уверен Тажибаев.

Примечание Zakon.kz. Ставка TONIA (Tenge Overnight Index Average) – это средний процент, под который банки занимают друг у друга деньги в национальной валюте на один день. Она показывает, насколько легко или сложно сейчас получить краткосрочные деньги: чем выше ставка, тем сильнее дефицит ликвидности.

В такой ситуации доллар начинает терять позиции не потому, что экономика стала сильнее, а потому что всем срочно нужна национальная валюта.

"Когда всем резко нужен тенге, доллар становится балластом, от которого избавляются по любой цене. Это не фундаментальное усиление экономики, а технический спазм, вызванный сезонным фактором и предстоящими длинными праздниками Наурыз, которые сдвигают сроки платежей на 26 марта". Ерлан Тажибаев

Отсюда эксперт делает ключевой вывод: текущее укрепление не выглядит устойчивым.

"Под ковром происходит интересная игра. Крупные игроки намеренно задрали ставки на межбанке, выдавливая мелких спекулянтов из валютных позиций". Ерлан Тажибаев

По мнению аналитика, структурный сдвиг заключается в том, что текущее укрепление до нынешних уровней – искусственное. Как только налоговые инвойсы будут оплачены, а рынок уйдет на каникулы, избыточное предложение валюты иссякнет. Рынок может быстро развернуться, и мы увидим так называемый классический "отскок дохлой кошки", когда отложенный спрос на импорт вернет курс к его привычным, более слабым значениям.

Именно поэтому Ерлан Тажибаев дает прямую рекомендацию покупать доллары.

"Пока экспортеры заливают рынок дешевой валютой ради уплаты налогов, вы получаете лучшую точку входа в этом квартале". Ерлан Тажибаев

"Укрепление тенге может продлиться"

При этом среди участников финансового рынка есть и более сдержанные позиции. Например, экономист Марат Абдурахманов также связывает текущую динамику с ликвидностью, но смотрит на нее в более длинном горизонте.

"Просто Нацбанк сжал ликвидность. Денежная масса снизилась за январь и февраль. Вот отсюда и такие ставки". Марат Абдурахманов

Специалист обращает внимание на то, что движение денег от экспортеров не ограничивается только налоговой неделей. Он напоминает, что возвратный НДС экспортерам по ставке 16% возникает к 15 мая. Сроки уплаты экспортной пошлины, в долларах – до 20-го числа каждого месяца. То есть идет поток денег от экспортеров, вот оттуда такой курс. А срок возврата НДС за 4-й квартал 2025 приходится аккурат на 20 марта.

"Исходя из этого, можно прогнозировать укрепление тенге до 15 июня". Марат Абдурахманов

Где расходятся оценки?

Подведем итог. Оба эксперта описывают одну и ту же картину, но делают разные выводы о ее продолжительности. В первом случае речь идет о краткосрочном эффекте, который завершится вместе с налоговым периодом. Во втором – о более растянутом процессе, связанном с потоками денег в экономике.

Фактически речь идет о разнице в горизонте: быстрый разворот против постепенного изменения.

Ближайшие недели станут проверкой для обеих точек зрения. Завершение налогового периода и выход рынка из праздничного режима изменят баланс спроса и предложения.

Если прав сценарий краткосрочного эффекта, рынок начнет разворачиваться уже после Наурыза. Если же влияние денежных потоков окажется сильнее, текущая динамика может сохраниться.

