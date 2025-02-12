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Общество

Как повышение НДС повлияет на расчет пенсии в Казахстане

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 14:06 Фото: Zakon.kz
Председатель правления АО "ЕНПФ" Жанат Курманов рассказал, как повышение НДС повлияет на расчет пенсии, сообщает Zakon.kz.

12 февраля 2025 года в Сенате он отметил, что пересмотр НДС повлечет рост инфляции. И, возможно, будут приняты меры по повышению пенсионных выплат из государственного бюджета.

"Государственные пенсии выплачиваются из республиканского бюджета, поэтому вопрос индексации государственной пенсии – это вопросы правительства", – сказал он.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что НДС повысят до 16%, а дополнительная инфляция ожидается в размере до 3%.

Бауыржан Муканов
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