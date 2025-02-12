Как повышение НДС повлияет на расчет пенсии в Казахстане

Председатель правления АО "ЕНПФ" Жанат Курманов рассказал, как повышение НДС повлияет на расчет пенсии, сообщает Zakon.kz.

12 февраля 2025 года в Сенате он отметил, что пересмотр НДС повлечет рост инфляции. И, возможно, будут приняты меры по повышению пенсионных выплат из государственного бюджета.

"Государственные пенсии выплачиваются из республиканского бюджета, поэтому вопрос индексации государственной пенсии – это вопросы правительства", – сказал он.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что НДС повысят до 16%, а дополнительная инфляция ожидается в размере до 3%.