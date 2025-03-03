Россияне спровоцировали рекордный рост платежных карт в Казахстане

В январе 2025 года банки Казахстана зафиксировали рекордный прирост выпуска карт международных платежных систем. Согласно данным Нацбанка РК, количество карт в обращении достигло 56,7 млн единиц, увеличившись за месяц на 3,9%, – это максимальный рост с апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Всплеск спроса многие эксперты связывают с новыми ограничениями на выпуск карт для нерезидентов, вступившими в силу 19 января 2025 года. Давайте разберемся, так это или нет.

Почему спрос на карты вырос?

Казахстан стал одним из ключевых направлений для открытия банковских счетов иностранцами, особенно после того, как международные платежные системы прекратили работу в России в 2022 году. Однако в январе 2025 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК ввело новые правила: теперь нерезиденты могут получить банковскую карту в Казахстане только на срок до 12 месяцев. Более того, один клиент не может владеть более чем пятью картами в одном банке или более чем тремя картами в трех разных банках. Эти меры призваны усилить контроль над финансовыми операциями и снизить риски отмывания денег.

Финансовый аналитик Асель Жаркенова считает, что подобные изменения неизбежно провоцируют ажиотаж.

"Люди всегда стремятся воспользоваться возможностями до того, как вступят в силу новые ограничения. Особенно это касается иностранных клиентов, которые рассчитывали на более лояльные условия и теперь вынуждены быстро реагировать". Асель Жаркенова

При этом многие нерезиденты, особенно россияне, спешат открыть карты заранее, чтобы получить доступ к международным платежным системам. Ведь Казахстан остается одной из немногих стран региона, где они могут это сделать относительно просто.

Как реагируют банки?

Некоторые банки Казахстана приостановили выпуск карт для нерезидентов, чтобы адаптироваться к новым требованиям. Однако другие продолжали оформление карт по старым условиям в первые дни после объявления новых правил. В результате объем эмиссии карт значительно вырос, поскольку многие иностранные клиенты оформили сразу несколько карт в разных банках, чтобы обезопасить себя от возможных ограничений.

"Пока банки не выработали единую политику, многие нерезиденты пытаются застраховать себя, оформляя сразу несколько карт в разных финансовых учреждениях. Это временный эффект, но он серьезно сказался на статистике января". Асель Жаркенова

Другие причины роста эмиссии карт

Помимо ажиотажа среди нерезидентов, на рост числа карт могли повлиять:

плановая замена карт казахстанскими гражданами;

активное развитие электронной коммерции в Казахстане;

завершение пилотного проекта по дистанционной выдаче ИИН иностранцам.

Скорее всего, важнейшим из ключевых факторов стало прекращение программы дистанционного получения ИИН:

"Ранее нерезиденты могли получить ИИН через посольства, но теперь им приходится приезжать в Казахстан лично. Это естественным образом стимулирует их к открытию счетов и оформлению платежных карт". Асель Жаркенова

Рост спроса на карты в странах СНГ после ухода платежных международных систем

Второй квартал 2022 года стал пиковым для роста числа банковских карт в странах СНГ на фоне ухода платежных систем из России. В этот период граждане РФ активно открывали счета в соседних странах, что привело к резкому увеличению эмиссии карт.

По данным центральных банков, наибольший прирост числа карт зафиксирован в:

Кыргызстане: +39,7% за год, до 1,2 млн карт.

Узбекистане: +26,2%, до 29,9 млн карт.

Армении: +16,2%, свыше 2 млн карт.

Беларуси: +11,52%, до 17 млн карт.

Таджикистане: +28% (по данным за май 2022 года).

Лидер здесь – Казахстан, который также столкнулся с увеличением числа карт (+7,86% за год, до 39,8 млн штук).

Также нужно отметить, что многие банки Казахстана и Узбекистана активно рекламировали услуги по открытию счетов для нерезидентов, что подогревало спрос. Однако со временем рынок адаптировался.

Что дальше?

Рост спроса на банковские карты в Казахстане в январе 2025 года демонстрирует, как изменение регуляторных норм может влиять на финансовый рынок. В дальнейшем можно ожидать стабилизации ситуации, но также возможен новый приток заявок от иностранных клиентов, адаптирующихся к новым правилам. Казахстанские банки, в свою очередь, будут вынуждены пересмотреть свою политику работы с нерезидентами, ужесточая комплаенс-контроль.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане в 2,5 раза больше платежных карт, чем во всех странах Центральной Азии.