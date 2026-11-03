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Финансы

Сколько миллиардов тенге казахстанцы отправили за границу: названы главные получатели

денежные переводы, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 13:25 Фото: magnific
Осенью 2026 года казахстанцы стали активнее переводить деньги за рубеж. После резкого сокращения операций в августе объем международных переводов вновь пошел вверх. Какие страны получили больше всего денег и откуда средства поступают в нашу страну, в материале Zakon.kz.

Переводы выходят из нокаута

В сентябре 2026 года жители Казахстана отправили за границу через системы международных денежных переводов (СМДП) 34,8 млрд тенге. По данным Национального банка РК, это на 24,4% больше, чем в августе. Количество операций увеличилось на 24%, до 54,2 тыс.

Сентябрьский рост последовал за глубоким спадом, сравнимым с обвалом. В августе объем переводов сократился на 52% по сравнению с июлем, а количество операций уменьшилось на 65%. Причиной стало введение Евросоюзом санкций против одной из крупнейших платежных систем, через которую ранее проходила основная часть денежных переводов из Казахстана. Ограничения нарушили привычные каналы перечисления средств, и клиентам пришлось переходить на другие способы отправки денег (подробнее – в материале "Переводы из Казахстана рухнули вдвое: куда исчезли деньги после санкций").

Как видим, сентябрьское восстановление пока остается частичным – объем операций составляет примерно 60% июльского уровня.

Куда впадают денежные реки

Главным направлением денежных переводов из Казахстана стал Узбекистан. В сентябре туда отправили 14,6 млрд тенге, или 42% всей суммы зарубежных перечислений.

Второе место заняла Турция с 7,8 млрд тенге (22,3%). Вместе эти две страны получили почти две трети денег, отправленных казахстанцами за границу.

Далее следуют:

  • Россия – 3,3 млрд тенге (9,6%);
  • Грузия – 2,3 млрд тенге (6,6%);
  • Китай – 1,6 млрд тенге (4,5%);
  • Кыргызстан – 1,2 млрд тенге (3,4%);
  • Армения и Азербайджан – примерно по 880-890 млн тенге.

При этом по количеству переводов картина совершенно другая. Больше всего операций пришлось на Россию – 16,9 тыс., или 31,2% всех отправлений за границу. В Узбекистан направили 15,8 тыс. переводов, в Турцию – 11,2 тыс.

В Россию средняя сумма перевода составила около 197 тыс. тенге, в Узбекистан – 922 тыс., а в Турцию – 693 тыс. тенге.

Из Америки с деньгами

В обратном направлении денежные потоки значительно скромнее. В сентябре из-за рубежа в Казахстан поступило 12,3 млрд тенге посредством 34,4 тыс. переводов.

Главным источником поступлений стали США. Оттуда в Казахстан перевели 2,76 млрд тенге, или 22,5% всех полученных средств.

В пятерку также вошли:

  • Турция – 1,67 млрд тенге (13,6%);
  • Узбекистан – 1,19 млрд тенге (9,7%);
  • Германия – 1,09 млрд тенге (8,9%);
  • Россия – 1,06 млрд тенге (8,6%).

Интересно, что Россия занимает первое место по количеству переводов в Казахстан – 6,33 тыс. операций. США находятся совсем рядом – 6,28 тыс., однако по сумме американские переводы превосходят российские более чем в 2,6 раза.

Если сопоставить два направления, получится заметный разрыв. За месяц из Казахстана отправили 34,8 млрд тенге, а получили 12,3 млрд. Разница составила 22,5 млрд тенге.

У доллара нет конкурентов

Несмотря на то что основными получателями денег из Казахстана стали Узбекистан и Турция, подавляющая часть переводимых сумм приходится на американскую валюту.

В сентябре в долларах проводилось 72,8% общего объема отправленных за рубеж средств. На тенге пришлось 25,2%, на российский рубль – 1,7%, на евро – 0,3%.

Среди поступлений из-за рубежа позиции доллара еще сильнее: его доля достигла 81,2%. В тенге поступило 9,3% средств, в евро – 7,9%, в рублях – 1,6%.

В конце отметим, что, несмотря на миллиардные суммы, международные денежные переводы не создают нагрузки на экономику Казахстана. Как ранее рассказывал Zakon.kz, страна практически не зависит от денежных поступлений трудовых мигрантов: доля переводов составляет около 0,08% ВВП РК, тогда как в Таджикистане она достигает 47,89%, в Кыргызстане – 17,74%, а в Узбекистане – 14,42%.

Причина заключается в различиях экономических моделей. Казахстан привлекает иностранную рабочую силу, тогда как многие соседние государства получают значительную часть доходов от граждан, работающих за рубежом.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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