Доллар еще подешевел на торгах 27 марта

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 27 марта 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 498,25 тенге, снизившись еще на 3,31 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,95 тенге.

Курс юаня по итогам утренних торгов снизился до 68,49 тенге (-0,89).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 498,7-501,3 тенге, евро – по 536-542 тенге, рубли – по 5,79-5,95 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 27 марта.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures уменьшилась на 0,27%, до 72,86 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 0,29%, до 69,45 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 501,81 тенге, евро – 541,5 тенге, рубля – 5,96 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 27 марта, можно здесь.