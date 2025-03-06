Цифровые технологии помогли налоговикам выявить липовые сделки
В КГД привели пример. Так, в Абайской области крестьянское хозяйство, использовав фиктивные счета-фактуры, заявило о продаже 2 тыс. тонн семян подсолнечника, имея всего 10 га посевных площадей.
При этом реальная урожайность одного гектара составляет 1,3 тонны семян. Таким образом, фермер в 153 раза преувеличил продажи. Позднее налогоплательщик признал, что продукция не была реализована, и счета-фактуры были отозваны.
В результате проверок выписанных счетов-фактур на товары и услуги также были обнаружены случаи, когда налогоплательщики предоставляют строительные услуги без работников, необходимой материальной базы и без привлечения услуг третьих лиц.
Кроме того, было установлено, что некоторые компании оказывают транспортные услуги без транспорта и другой техники.
Еще один пример – компания, основанная менее месяца назад, выписала счета-фактуры на курсы английского языка на сумму 3,5 млрд тенге, которые она якобы провела всего за 24 дня. В последующем регистрация данной компании была признана недействительной.
Для защиты добросовестного бизнеса КГД внедряет превентивные меры с акцентом на цифровые решения, включая пилотный проект по использованию биометрической идентификации при выписке электронных счетов-фактур (ЭСФ). В настоящее время удалось предотвратить попытки выписки ЭСФ 2 тыс. лиц, не прошедших идентификацию.
Кроме того, рассказали в комитете, в проекте нового Налогового кодекса планируется внедрение автоматизированного контроля ЭСФ для улучшения администрирования НДС.
Система будет в реальном времени анализировать данные и рассчитывать баланс НДС налогоплательщика. Если выписка ЭСФ не подтверждается легальными расходами, документ можно будет оформить только после оплаты налога.
"Такой подход предотвращает фиктивные сделки, а механизм контроля будет применяться к налогоплательщикам из группы риска, не ограничивая добросовестных участников", – резюмировали в КГД.
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