Цифровые технологии помогли налоговикам выявить липовые сделки

Благодаря внедрению системы управления рисками Комитет государственных доходов МФ РК в 2024 году выявил деятельность более 2 тыс. налогоплательщиков, которые выписали счета-фактуры без фактической отгрузки товаров и оказания услуг на сумму свыше 300 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В КГД привели пример. Так, в Абайской области крестьянское хозяйство, использовав фиктивные счета-фактуры, заявило о продаже 2 тыс. тонн семян подсолнечника, имея всего 10 га посевных площадей.

При этом реальная урожайность одного гектара составляет 1,3 тонны семян. Таким образом, фермер в 153 раза преувеличил продажи. Позднее налогоплательщик признал, что продукция не была реализована, и счета-фактуры были отозваны.

В результате проверок выписанных счетов-фактур на товары и услуги также были обнаружены случаи, когда налогоплательщики предоставляют строительные услуги без работников, необходимой материальной базы и без привлечения услуг третьих лиц.

Кроме того, было установлено, что некоторые компании оказывают транспортные услуги без транспорта и другой техники.

Еще один пример – компания, основанная менее месяца назад, выписала счета-фактуры на курсы английского языка на сумму 3,5 млрд тенге, которые она якобы провела всего за 24 дня. В последующем регистрация данной компании была признана недействительной.

Для защиты добросовестного бизнеса КГД внедряет превентивные меры с акцентом на цифровые решения, включая пилотный проект по использованию биометрической идентификации при выписке электронных счетов-фактур (ЭСФ). В настоящее время удалось предотвратить попытки выписки ЭСФ 2 тыс. лиц, не прошедших идентификацию.

Кроме того, рассказали в комитете, в проекте нового Налогового кодекса планируется внедрение автоматизированного контроля ЭСФ для улучшения администрирования НДС.

Система будет в реальном времени анализировать данные и рассчитывать баланс НДС налогоплательщика. Если выписка ЭСФ не подтверждается легальными расходами, документ можно будет оформить только после оплаты налога.

"Такой подход предотвращает фиктивные сделки, а механизм контроля будет применяться к налогоплательщикам из группы риска, не ограничивая добросовестных участников", – резюмировали в КГД.

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