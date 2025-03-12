Тенге и рубль могут еще больше укрепиться в ближайшие дни – прогноз

Что может повлиять на дальнейшее укрепление национальной валюты Казахстана, в материале Zakon.kz.

По итогам биржевых торгов вторника курс по паре USDKZT закрепился на отметке 488,44 тенге за доллар (–5,82 тенге) при сохраняющемся повышенном объеме торгов (270,1 млн долларов) согласно данным АФК. Отметим, что за минувшие две недели доллар ослаб более чем на 12 тенге.

Фото: Национальный банк РК

В АФК полагают, что динамика курса нацвалюты могла определяться повышением базовой ставки, стабильным предложением инвалюты в рамках операций Нацбанка и ее продажи субъектами КГС, а также традиционным улучшением профицита торгового баланса в первом квартале года.

"Со стороны внешнего сектора благоприятное влияние на локальный сентимент могли оказать сильное укрепление рубля и одновременное продолжение коррекции индекса доллара. В этом ключе отметим, что первые шаги к урегулированию военного конфликта в Украине могут оказать значительное влияние на рубль и тенге в ближайшие дни". АФК

Аналитики отметили, что по итогам переговоров в Джидде Украина согласилась на предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Сегодня ожидаются переговоры между американскими и российскими дипломатами, а в пятницу – телефонный разговор между главами США и РФ по поводу прекращения огня в Украине.

Ранее мы рассказывали, может ли доллар снизиться до 480 тенге.