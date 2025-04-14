Курс доллара вырос на три тенге на торгах 14 апреля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 14 апреля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,21 тенге, поднявшись на 2,93 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля, напротив, поднялся до 6,22 тенге (+0,10).

Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 70,93 тенге (+0,69).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 517,7-520,3 тенге, евро – по 587,5-593,5 тенге, рубли – по 6,15-6,27 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 14 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,32%, до 64,97 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подорожали на 0,36%, до 61,72 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 514,94 тенге, евро – 583,74 тенге, рубля – 6,13 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 14 апреля, можно здесь.