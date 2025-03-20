Курс доллара растет в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 20 марта 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 502,83 тенге, увеличившись на 0,43 тенге.

Курс юаня по итогам утренних торгов вырос до 69,29 тенге (+0,64).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 500,19-502,90 тенге, евро – по 545,01-550,96 тенге, рубли – по 5,81-5,97 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 20 марта.

Стоимость фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures подорожала на 0,16%, до 70,67 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI выросли в цене к этому времени на 0,1%, до 66,97 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 500,32 тенге, евро – в 545,3 тенге, рубля – в 6 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 марта, можно здесь.