Курс доллара растет в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 502,83 тенге, увеличившись на 0,43 тенге.
Курс юаня по итогам утренних торгов вырос до 69,29 тенге (+0,64).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 500,19-502,90 тенге, евро – по 545,01-550,96 тенге, рубли – по 5,81-5,97 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 20 марта.
Стоимость фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures подорожала на 0,16%, до 70,67 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI выросли в цене к этому времени на 0,1%, до 66,97 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 500,32 тенге, евро – в 545,3 тенге, рубля – в 6 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 марта, можно здесь.