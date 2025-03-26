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Финансы

Курс доллара начал снижаться в Казахстане

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 15:39 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 26 марта 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 501,81 тенге, снизившись на 0,20 тенге.

Курс юаня по итогам утренних торгов снизился до 69,10 тенге (-0,27).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 500,47-502,590 тенге, евро – по 539,64-545,35 тенге, рубли – по 5,82-5,97 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 26 марта. Стоимость фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures подорожала на 0,76%, до 72,96 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI выросли в цене к этому времени на 0,77%, до 72,95 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 502,83 тенге, евро – в 545,37 тенге, рубля – в 5,95 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 26 марта, можно здесь.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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