Курс доллара начал снижаться в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 501,81 тенге, снизившись на 0,20 тенге.
Курс юаня по итогам утренних торгов снизился до 69,10 тенге (-0,27).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 500,47-502,590 тенге, евро – по 539,64-545,35 тенге, рубли – по 5,82-5,97 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 26 марта. Стоимость фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures подорожала на 0,76%, до 72,96 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI выросли в цене к этому времени на 0,77%, до 72,95 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 502,83 тенге, евро – в 545,37 тенге, рубля – в 5,95 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 26 марта, можно здесь.