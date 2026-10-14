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Финансы

Казахстан обгонит мировую экономику почти в полтора раза – прогноз МВФ

Государственные символы Казахстана, госсимволы РК, государственный герб Казахстана, герб РК, Казахстан, РК, Республика Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 12:09 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Экономика РК в ближайшие два года сохранит темпы роста намного выше среднемировых. При этом в стране ожидается замедление инфляции и заметное улучшение внешнеторговых показателей страны. Что еще прогнозируют международные экономисты, в материале Zakon.kz.

Впереди планеты всей

В 2026 году экономика Казахстана вырастет на 4,4%, тогда как мировой ВВП увеличится на 3,1%. В 2027 году разрыв сохранится: для нашей страны прогнозируется рост на 4,9%, для мировой экономики – на 3,4%. Таким образом, в обоих случаях Казахстан будет опережать среднемировые темпы больше чем в 1,4 раза.

Такие оценки содержатся в октябрьском докладе Международного валютного фонда (МВФ) World Economic Outlook.

Впрочем, нынешний год для Казахстана окажется менее динамичным, чем предыдущий. В 2025 году реальный ВВП страны увеличился на 6,5%, а в 2026-м рост, согласно прогнозу, замедлится до 4,4%. Разница составляет 2,1 процентного пункта. В следующем году ожидается некоторое ускорение – до 4,9%.

При этом мировой рост ускорится с 3,1% в 2026 году до 3,4% в 2027-м.

Интересно, что самый высокий рост экономики в 2026 году МВФ прогнозирует Гайане – на 22,3%. Эта небольшая южноамериканская страна с населением около 830 тыс. человек переживает нефтяной бум. К ноябрю 2025 года добыча на блоке Стабрук достигла 900 тыс. баррелей в сутки. Но ВВП Гайаны – всего 37,1 млрд долларов – это почти в 9 раз меньше, чем экономика РК.

Сильнее всех упадут экономики стран Персидского залива: ВВП Кувейта, по прогнозу МВФ, сократится на 16,7%, Ирака – на 16%, Катара – на 15,6%. Причина – последствия военного конфликта на Ближнем Востоке.

Центральная Азия сохраняет высокие темпы

В государствах нашего региона прогнозируется сильное увеличение экономической активности. В Узбекистане МВФ ожидает рост ВВП на 7,8% в 2026 году и 6,5% в 2027-м. В Кыргызстане показатели составят 9% и 7%, в Таджикистане – 7,3% и 6,8%. Для Туркменистана прогноз значительно скромнее – 2,4% и 2,5%.

Однако проценты роста не отражают абсолютного увеличения экономики. При одинаковых темпах крупная экономика прибавляет в денежном выражении значительно больше небольшой. Поэтому сравнивать экономические результаты стран только по процентам было бы неправильно.

В более широкой группе стран Кавказа и Центральной Азии МВФ прогнозирует рост ВВП на 5,2% в 2026 году и на 5% в 2027-м. Годом ранее этот показатель составлял 6,2%. Таким образом, замедление ожидается не только в Казахстане, но и в регионе в целом.

ВВП в Центральной Азии, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 12:09

Фото: Zakon.kz

Цены продолжат расти, но медленнее

Инфляция остается одной из главных проблем мировой экономики. В 2026 году МВФ ожидает среднегодовой рост потребительских цен в мире на 4,7%, в 2027-м – на 4,1%. Для Казахстана прогноз 10,3% и 8,2%, соответственно.

В Центральной Азии разброс прогнозов довольно велик. В Узбекистане среднегодовая инфляция в 2026 году ожидается на уровне 6,9%, в Таджикистане – 4,1%, в Туркменистане – 5,6%. В Кыргызстане показатель, напротив, окажется выше казахстанского – 12,7%.

Важно, что МВФ прогнозирует снижение инфляции в большинстве стран региона к 2027 году. Исключение – Кыргызстан, где ожидается ее ускорение до 14,3%. Для Узбекистана прогноз составляет 5,7%, Таджикистана – 4,8%, Туркменистана – 4,3%.

Внешние расчеты выходят в плюс

Еще один заметный поворот в прогнозе касается счета текущих операций Казахстана (показатель отражает разницу между поступлениями из-за рубежа и платежами за границу по торговле товарами и услугами, доходам и текущим трансфертам. – Прим. Zakon.kz).

В 2025 году Казахстан имел дефицит счета текущих операций в размере 4,1% ВВП. На 2026 год МВФ прогнозирует профицит 0,5% ВВП. Это улучшение сразу на 4,6 процентного пункта.

У соседей показатели различаются. В Узбекистане на 2026 год прогнозируется дефицит 5,1% ВВП, в Кыргызстане – 9%. В Таджикистане, напротив, ожидается профицит 8,2%, в Туркменистане – 1,4%.

Ранее мы рассказали, где самые высокие налоги в мире и как смотрится на их фоне Казахстан.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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