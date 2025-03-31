Почему падает индекс доллара и не растет курс тенге

Индекс доллара США (DXY) в последнее время демонстрирует снижение, что связано с рядом экономических факторов, включая инфляционные ожидания, замедление потребительских расходов в Америке и общую рыночную неопределенность. Подробнее о причинах этого явления – в материале Zakon.kz.

Данные по инфляции и реакция ФРС

Одним из ключевых факторов, оказывающих давление на доллар, является рост инфляции в Америке. Последние данные показывают, что базовый индекс PCE увеличился на 0,4% за месяц и на 2,8% в годовом выражении, что превышает прогнозы аналитиков. Рост потребительских цен приводит к опасениям относительно действий Федеральной резервной системы (ФРС). Если регулятор решит не повышать процентные ставки или даже начнет их снижение в условиях замедления экономики, это может ослабить доллар.

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Замедление экономики и снижение потребительских настроений

Фондовые индексы США демонстрируют отрицательную динамику: Dow Jones упал на 1,27%, S&P 500 – на 1,57%, а Nasdaq Composite – на 2,22%. Это отражает ухудшение настроений инвесторов, вызванное высоким уровнем инфляции и замедлением расходов американцев. В феврале доходы населения выросли на 0,8%, однако расходы увеличились лишь на 0,4%, что ниже ожиданий.

Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета показывает, что американцы обеспокоены ростом инфляции и возможностью потери рабочих мест.

В долгосрочной перспективе жители США ожидают инфляцию на уровне 4,1%, что является рекордным показателем с 1993 года.

Такие настроения создают риски для экономики, что снижает привлекательность доллара.

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Влияние корпоративного сектора и торговой политики

Некоторые крупные компании также столкнулись с трудностями, что оказывает давление на рынок. Например, акции Lululemon потеряли почти 14% на фоне слабых прогнозов, несмотря на хорошие финансовые результаты. Автопроизводители (Tesla, Ford, GMС) снижаются из-за возможного введения 25-процентных пошлин на импортные автомобили, что может ухудшить их прибыльность.

Дополнительный фактор неопределенности – экономическая политика. Введение новых торговых барьеров и возможные сокращения государственных расходов создают риски для экономики, что в свою очередь влияет на поведение инвесторов и приводит к снижению спроса на доллар.

Фото: investing

Ситуация на рынке нефти

Рынок нефти также оказывает влияние на доллар. Фьючерсы на нефть Brent после достижения мартовского минимума в 68,37 доллара за баррель сформировали "бычью" дивергенцию. Это может предвещать новый виток роста цен в случае закрепления выше уровня 74,10 доллара с перспективой дальнейшего роста к 80 долларам за баррель. Основными драйверами роста являются опасения более ограниченного предложения из-за санкций и пошлин США в отношении Ирана и Венесуэлы, а также сохранение геополитической напряженности, в частности, в связи с конфликтом в Украине и атаками на энергетическую инфраструктуру стран конфликта.

Дополнительным фактором влияния станет заседание мониторингового комитета ОПЕК+ 5 апреля, где могут быть подтверждены планы постепенного увеличения добычи. Однако их влияние будет ограничено недовыполнением квот по сокращению добычи рядом стран.

Тарифные войны Трампа и их влияние на ситуацию

Дополнительную тревожность на рынках создает торговая политика Дональда Трампа. Введение новых пошлин, особенно 25-процентных тарифов на импортные автомобили, а также возможные санкции против Китая и стран Евросоюза усиливают опасения среди инвесторов. Такие меры могут привести к замедлению роста мировой торговли и снижению спроса на доллар, поскольку международные партнеры США могут ответить аналогичными ограничениями.

Кроме того, перспективы нового раунда торговых войн вызывают волатильность на фондовых рынках, что заставляет инвесторов искать альтернативные активы для сохранения капитала. В таких условиях золото и другие драгоценные металлы, а также криптовалюты становятся более привлекательными, что дополнительно ослабляет доллар.

Влияние на курс тенге

Падение индекса доллара и глобальная экономическая нестабильность отражаются на курсах валют развивающихся стран, включая тенге. Сегодня официальный курс тенге к доллару составляет 503,42, а к рублю – 6. Ослабление доллара в теории могло бы поддержать тенге, но высокая зависимость Казахстана от цен на нефть и общего состояния мировой экономики создает риски дальнейшей "ползучей" девальвации, считает финансист Арсен Темирбаев.

"В случае дальнейшего роста нефтяных котировок тенге может укрепиться, однако возможное обострение торговых войн и нестабильность глобальных рынков могут оказать противоположное влияние". Арсен Темирбаев

В ближайшее время динамика доллара будет зависеть от решений ФРС США и общей ситуации в мировой экономике. Если инфляция продолжит расти, а ФРС не примет жестких мер, давление на доллар может усилиться, считает эксперт.

Ранее мы рассказали, что, по мнению международных экспертов, даже умеренное снижение стоимости нефти и ослабление тенге не станут препятствиями для стабильного роста экономики Казахстана.