#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
503.42
542.08
6
Финансы

Государство или бизнес: кто поднимает экономику Казахстана

Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 11:25 Фото: pixabay
Казахстанская экономика продолжает демонстрировать уверенные темпы роста, несмотря на ослабление инвестиционной активности. С начала 2025 года объем инвестиций в основной капитал достиг 1,9 трлн тенге, что всего на 0,5% превышает уровень аналогичного периода 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Дело в том, что основным источником роста остается государственное финансирование, в то время как частные инвестиции сохраняются на низком уровне.

Перекосы в инвестиционных потоках

Крупнейшим источником инвестиций, согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, остаются собственные средства предприятий, однако их доля снизилась с 70,5% в январе до 67,8% в феврале. В то же время доля бюджетных вливаний выросла до 21,3%, что подчеркивает усиливающееся влияние госпрограмм на экономический рост. Доля банковских кредитов продолжает снижаться (с 3,9% до 3,0%), что объясняется высокой базовой ставкой и усложнением процедур кредитования.

Фото: stat.gov.kz

По мнению финансового аналитика Андрея Чеботарева, сложность привлечения финансирования усугубляется длительными сроками окупаемости проектов, доходящими до 84 месяцев.

"В таких условиях бизнес делает ставку на госпрограммы и альтернативные механизмы привлечения капитала".Андрей Чеботарев

Векторы инвестиционной активности

На промышленный сектор приходится 40,5% всех капитальных вложений, но его инвестиционная динамика неоднородна. В горнодобывающей отрасли зафиксировано сокращение инвестиций на 26,6% из-за завершения масштабных нефтегазовых проектов. В обрабатывающей промышленности также наблюдается спад:

  • металлургия (-26,3%);
  • химическая промышленность (-32,1%);
  • пищевая промышленность (-12,3%).

Однако ряд сегментов демонстрируют впечатляющий рост:

  • производство автомобилей (+94,3%);
  • текстильная отрасль (+2639,2%);
  • полиграфия (+583,7%);
  • производство электроники (+414,1%).

Сфера информационных технологий и связи прибавила 19,1%, но ее рост замедляется из-за насыщенности рынка. В торговле инвестиции выросли на 7,5% во многом благодаря развитию маркетплейсов и цифровых платформ.

Строительный сектор, несмотря на активную деятельность, столкнулся с падением инвестиций на 52,6%, что указывает на сильную зависимость от госфинансирования. Похожая ситуация наблюдается в транспорте (-9,0%) и сельском хозяйстве (-49,4%).

Фото: stat.gov.kz

Вызовы для частного капитала

Несмотря на позитивные макроэкономические показатели, слабая инвестиционная активность создает риски для будущего роста. Основные препятствия, по мнению аналитика, таковы:

  1. Системная зависимость от госфинансирования. Бизнес остается ориентированным на бюджетные стимулы, а не на внутреннее развитие.
  2. Недоверие к долгосрочным проектам. Административные барьеры и непредсказуемость регулирования препятствуют активному вложению частного капитала.
"Многолетняя ориентация на государственную поддержку ослабила рыночные механизмы саморегулирования и привела к формированию модели, при которой предприниматели в значительной степени рассчитывают на бюджетные стимулы, а не на собственные усилия по развитию бизнеса".Андрей Чеботарев

"Без изменения структуры финансирования и создания благоприятных условий для частного сектора экономический рост может носить временный характер и привести к новым дисбалансам в будущем", – делает вывод финансовый аналитик.

Ранее мы рассказали о том, что крупный бизнес Казахстана в 2025 году стремительно теряет рентабельность.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Валентинов
Читайте также
Курс рубля "сползает" из-за слов Трампа о России
Финансы
12:43, Сегодня
Курс рубля "сползает" из-за слов Трампа о России
В Казахстане расширили Единую бюджетную классификацию
Финансы
12:10, Сегодня
В Казахстане расширили Единую бюджетную классификацию
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: