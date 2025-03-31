Государство или бизнес: кто поднимает экономику Казахстана

Казахстанская экономика продолжает демонстрировать уверенные темпы роста, несмотря на ослабление инвестиционной активности. С начала 2025 года объем инвестиций в основной капитал достиг 1,9 трлн тенге, что всего на 0,5% превышает уровень аналогичного периода 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Дело в том, что основным источником роста остается государственное финансирование, в то время как частные инвестиции сохраняются на низком уровне.

Перекосы в инвестиционных потоках

Крупнейшим источником инвестиций, согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, остаются собственные средства предприятий, однако их доля снизилась с 70,5% в январе до 67,8% в феврале. В то же время доля бюджетных вливаний выросла до 21,3%, что подчеркивает усиливающееся влияние госпрограмм на экономический рост. Доля банковских кредитов продолжает снижаться (с 3,9% до 3,0%), что объясняется высокой базовой ставкой и усложнением процедур кредитования.

Фото: stat.gov.kz

По мнению финансового аналитика Андрея Чеботарева, сложность привлечения финансирования усугубляется длительными сроками окупаемости проектов, доходящими до 84 месяцев.

"В таких условиях бизнес делает ставку на госпрограммы и альтернативные механизмы привлечения капитала". Андрей Чеботарев

Векторы инвестиционной активности

На промышленный сектор приходится 40,5% всех капитальных вложений, но его инвестиционная динамика неоднородна. В горнодобывающей отрасли зафиксировано сокращение инвестиций на 26,6% из-за завершения масштабных нефтегазовых проектов. В обрабатывающей промышленности также наблюдается спад:

металлургия (-26,3%);

химическая промышленность (-32,1%);

пищевая промышленность (-12,3%).

Однако ряд сегментов демонстрируют впечатляющий рост:

производство автомобилей (+94,3%);

текстильная отрасль (+2639,2%);

полиграфия (+583,7%);

производство электроники (+414,1%).

Сфера информационных технологий и связи прибавила 19,1%, но ее рост замедляется из-за насыщенности рынка. В торговле инвестиции выросли на 7,5% во многом благодаря развитию маркетплейсов и цифровых платформ.

Строительный сектор, несмотря на активную деятельность, столкнулся с падением инвестиций на 52,6%, что указывает на сильную зависимость от госфинансирования. Похожая ситуация наблюдается в транспорте (-9,0%) и сельском хозяйстве (-49,4%).

Фото: stat.gov.kz

Вызовы для частного капитала

Несмотря на позитивные макроэкономические показатели, слабая инвестиционная активность создает риски для будущего роста. Основные препятствия, по мнению аналитика, таковы:

Системная зависимость от госфинансирования. Бизнес остается ориентированным на бюджетные стимулы, а не на внутреннее развитие. Недоверие к долгосрочным проектам. Административные барьеры и непредсказуемость регулирования препятствуют активному вложению частного капитала.

"Многолетняя ориентация на государственную поддержку ослабила рыночные механизмы саморегулирования и привела к формированию модели, при которой предприниматели в значительной степени рассчитывают на бюджетные стимулы, а не на собственные усилия по развитию бизнеса". Андрей Чеботарев

"Без изменения структуры финансирования и создания благоприятных условий для частного сектора экономический рост может носить временный характер и привести к новым дисбалансам в будущем", – делает вывод финансовый аналитик.

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