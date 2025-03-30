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Мир

Дональд Трамп объяснил, почему "разозлился" на Владимира Путина

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 03:56 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп заявил, что "раздражен" подходом Владимира Путина к прекращению огня в Украине, и пригрозил ввести пошлины на экспорт нефти из Москвы, если российский лидер не согласится на перемирие в течение месяца, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, президент США заявил, что введет пошлину в размере 25% или 50%, которая затронет страны, покупающие российскую нефть. Он также пригрозил бомбить Иран и не исключил применения силы в Гренландии.

"Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении ситуации в Украине, и если я посчитаю, что это вина России (хотя это может быть и не так), я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России", – заявил Трамп.

Резкая смена риторики президента США произошла после того, как Путин затронул легитимность Владимира Зеленского. Выступая на российском телевидении, Путин предположил, что Украина может быть помещена под временное правительство под руководством ООН для организации новых выборов перед переговорами о мирном соглашении.

Трамп ранее называл украинского президента диктатором, но 30 марта сказал:

"Я был очень зол, взбешен, когда Путин начал подрывать авторитет Зеленского, потому что это не по адресу, понимаете?"

Вторичные тарифы – не новая идея. На прошлой неделе США ввели 25%-ный тариф для стран, покупающих сырую нефть и жидкое топливо из Венесуэлы. Среди таких покупателей оказался Китай. Все потому, что Трамп обвинил латиноамериканскую страну в отправке преступников и членов банд в США под видом мигрантов.

Ранее мы приводили громкие заявления Трампа, касающиеся российско-украинского конфликта.

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Аксинья Титова
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