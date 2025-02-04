Доллар снова подешевел: что будет влиять на формирование курса в ближайшее время

Во вторник, 4 февраля, курс доллара снизился после резкого скачка накануне. Что будет влиять на дальнейшее формирование курса и в каких пределах останется валютная пара USD/KZT, Zakon.kz рассказали аналитики.

После скачка доллара более чем на 3 тенге в первый торговый день недели, во вторник нацвалюта немного отыграла падение. Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов вторника составил 520,27 тенге, подешевев почти на 1,6 тенге, согласно данным KASE.

Отметим, что за последний месяц динамика пары USD/KZT была довольно волатильной. Курс доллара достигал отметки в 530 тенге, после чего снижался до 516 тенге за единицу американской валюты.

Фото: Национальный банк РК

Однако такую корректировку едва ли можно считать существенной, считает эксперт АКРА Жаннур Ашигали.

"В целом с начала года курс тенге укрепился лишь на 1,1%, за этот период не показывает заметной динамики, а его колебания внутри коридора 516-530 тенге за доллар сложно расценивать как развивающийся тренд. Иными словами, наблюдаются низковолатильные колебания курса внутри относительно устоявшегося коридора курса, явных фундаментальных сдвигов не наблюдается". Жаннур Ашигали

Тем не менее ряд факторов в текущем месяце будут продолжать оказывать воздействие на тенге в ближайшем периоде. Среди них эксперт назвал: положительные итоги по экспортной динамике и вывод инвалютных средств в налоговых целях в тенге; традиционное остывание импорта в начале года, когда после роста спроса на иностранную валюту со стороны импортеров происходит некоторое отыгрывание.

При этом к факторам давления в сторону ослабления нацвалюты Жаннур Ашигали отнес некоторое усиление инфляционных процессов и динамику российского рубля.

Ведущий аналитик АФК Зарина Скрипченко полагает, что при отсутствии значимых событий пара USD/KZT могла бы оставаться в пределах 520 тенге. Напомним, что на прошлой неделе доллар находился в диапазоне 516,2-519,2 тенге.

"Негативные внешние факторы, включая падение цен на нефть, уход инвесторов от риска и/или резкий рост индекса доллара США, могут расширить этот диапазон до +5-7 тенге". Зарина Скрипченко

Аналитик также уточнила, что курс нацвалюты формируется под влиянием комплекса фундаментальных внутренних и внешних факторов. И на текущей неделе поддержку курсу нацвалюты могли бы оказать нефтяные котировки (в случае их роста) и снижение индекса США в совокупности с сохраняющимся навесом предложения на локальном рынке, обеспечиваемым Нацбанком. Также не исключено, что ряд игроков рынка начнет конвертировать инвалюту заранее в рамках подготовки к первому налоговому периоду этого года.

Ранее Zakon.kz опубликовал информацию о том, до какой отметки может потенциально снизиться курс доллара в 2025 году.