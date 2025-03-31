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Финансы

Курс рубля "сползает" из-за слов Трампа о России

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 12:43 Фото: flickr/Gage Skidmore
Российский рубль демонстрирует заметное ослабление по отношению к доллару США, что стало следствием сразу двух факторов. Помимо завершения налогового периода, существенным драйвером ослабления рубля стали комментарии президента США Дональда Трампа о России, сообщает Zakon.kz.

В ожидании новых санкций

Заявления Трампа усилили геополитическую неопределенность, что привело к повышенному спросу на иностранные валюты и снижению доверия к рублю. В своих выступлениях президент США намекнул на возможные изменения в политике США в отношении России, что вызвало дополнительное беспокойство среди инвесторов. Глава Белого дома заявил, что готов ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если не удастся договориться с Москвой по Украине. По его словам, Соединенные Штаты могут запретить импортерам нефти из РФ сотрудничать с США, если не будет прогресса в переговорах по урегулированию конфликта.

"Путин знает, что я злой, но у нас с ним очень хорошие отношения, и злоба быстро проходит, если Путин делает правильные вещи", – заявил американский президент.

Рынок в красной зоне

Российский рынок акций отреагировал моментально: он завершил неделю на отрицательной территории. Индекс Мосбиржи откатился к отметке 3000 пунктов, что стало результатом как геополитических рисков, так и макроэкономических факторов. Инвесторы опасаются дальнейшего ухудшения диалога между Россией и США, что делает рублевые активы менее привлекательными. Дополнительное давление на фондовый рынок оказали сообщения о разрушении газотранспортной инфраструктуры в Курской области и новости о возобновлении роста недельной инфляции в России.

Эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление российской валюты: к концу апреля курс доллара может достичь 90 рублей, а юань – уровня 12,5 рубля. В краткосрочной перспективе ожидается консолидация доллара выше 85 рублей.

Динамика доллара, рубля и тенге

Ужесточение риторики по украинскому конфликту и отсутствие прогресса в переговорах между Россией и США могут привести к дальнейшему ослаблению рубля, считает старший специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев. Ведь инвесторы увеличивают валютные позиции, что только усиливает давление на российскую валюту.

На фоне ослабления рубля курс казахстанского тенге также демонстрирует повышенную волатильность. Влияние рубля на тенге остается значительным, учитывая тесные торговые связи между Россией и Казахстаном, – отмечает аналитик, подчеркивая, что курс тенге в последнее время испытывает давление из-за внутренних экономических факторов, включая рост инфляции и изменения в денежно-кредитной политике Нацбанка РК.

"В связи с этим курс тенге к доллару может продолжить движение в сторону ослабления, хотя его динамика в большей степени будет зависеть от нефтяных котировок и монетарной политики".Ергазы Таубаев

Сегодня в Казахстана официальный курс рубля составил ровно 6 тенге, а в обменниках Астаны средний курс покупки рубля – 5,8 тенге, продажи – 5,9 тенге.

Точный прогноз не может дать никто

Геополитика остается главным фактором, влияющим на курс рубля. Высокая степень неопределенности, связанная с возможными новыми санкциями, ухудшением отношений России с Западом и продолжением конфликта в Украине, оказывает существенное влияние на настроения инвесторов, – считает трейдер Дамир Гиматдинов.

"В отсутствие позитивных геополитических новостей участники рынка могут продолжить наращивать валютные позиции, что приведет к ослаблению российской валюты".Дамир Гиматдинов

Ожидается дальнейший рост курса юаня в направлении 12 рублей, а доллар может закрепиться выше 85 рублей. Также снижение доходности рублевых депозитов и ожидания мягкой денежно-кредитной политики ЦБ РФ будут способствовать повышенному спросу на иностранные валюты.

Фото: investing

Отметим, что официальный курс доллара, установленный Банком России на 31 марта 2025 года составляет 83,6813 рублей, на Межбанке курс доллара составляет 85,1973 рублей. В обменниках России доллар продается по 88,85 тенге.

Ранее мы сообщили, что и индекс доллара США также демонстрирует снижение, что связано с рядом экономических факторов, включая общую рыночную неопределенность.

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Андрей Валентинов
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