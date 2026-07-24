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Мир

Казахстан попал под новые торговые пошлины США

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Казахстан вошел в список из 60 экономик, в отношении которых США вводят новые торговые пошлины, сообщает Zakon.kz.

23 июля 2016 года президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении торговых мер по итогам расследования в отношении 60 экономик, включая Казахстан. Вашингтон считает, что эти страны недостаточно эффективно запрещают импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

По данным Белого дома, расследование проводилось управлением торгового представителя США в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года. Американские власти пришли к выводу, что ряд стран либо вовсе не ввели запрет на импорт товаров, произведенных с применением принудительного труда, либо не обеспечивают его эффективное исполнение.

По итогам расследования США решили ввести дополнительные импортные пошлины. Для части стран предусмотрена ставка 10%, если у них уже действует законодательный запрет, но его применение признано недостаточно эффективным.

Для остальных экономик, в том числе Казахстана, предлагается установить пошлину 12,5% на импортируемые в США товары.

Всего в списке 60 стран. При этом для отдельных категорий продукции предусмотрены исключения, включая специальный механизм для некоторых текстильных изделий и одежды.

"Эти меры направлены на устранение недобросовестных торговых практик и защиту американского рынка от продукции, связанной с использованием принудительного труда", – говорится в заявлении Белого дома.

А что сейчас происходит на мировом рынке "черного золота" – в обзоре Zakon.kz.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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