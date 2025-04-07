Азиатские рынки падают, реагируя на пошлины Трампа
Торги на токийской фондовой бирже открылись обвалом одного из важнейших индексов Nikkei 225. Котировки 225 самых популярных японских компаний за час упали на 8% на фоне введенных президентом США Дональдом Трампом тарифов. Об этом пишет The Guardian.
Фото: investing
Индекс Австралийской биржи S&P/ASX 200 в первые минуты торгов показал среднее падение ценных бумаг примерно на 6,4% и затем стабилизировался на этом уровне.
Индекс корейского фондового рынка KOSPI со старта торгов ушел вниз более чем на 5%.
Гонконгский индекс Hang Seng через полчаса после открытия снизился примерно на 9%, индекс шанхайской биржи SSE Composite Index – на 6%, тайваньский TAIEX – на 9,6%.
Новые пошлины являются лекарством для американской экономики, заявил журналистам президент США Дональд Трамп на борту Air Force One. Его слова передает пресс-пул Белого дома. Президент назвал глупым вопрос, каким он видит предел падения фондовых рынков на новостях о пошлинах.
"Я не хочу, чтобы что-то падало. Но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить", – сказал он.
Биржи предварительно на этот час:
- Гонконг – минус 8,7%;
- Сингапур – минус 7%;
- Япония – минус 6%;
- Китай – минус 5,5%;
- Малайзия – минус 4,2%;
- Австралия – минус 4,1%;
- Филиппины – минус 4%;
- Новая Зеландия – минус 3,6%.
После объявления Трампа о пошлинах индексы фондовых рынков перешли в падение: к концу недели S&P500 упал на 9,1%. Акции не падали так сильно и так быстро с первых дней пандемии коронавируса. Только за 3 апреля общая капитализация фондового рынка США сократилась на 2,5 трлн долларов. Среди наиболее пострадавших на американском рынке – акции технологических компаний: Apple, Nvidia, Tesla.
Американский миллиардер Билл Экман, поддержавший Дональда Трампа на выборах-2024, предложил отложить на три месяца ввод пошлин.