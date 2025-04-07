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Мир

Азиатские рынки падают, реагируя на пошлины Трампа

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 09:00 Фото: flickr/White House
Фондовые рынки мира продолжает трясти из-за введенных Дональдом Трампом импортных пошлин, сообщает Zakon.kz.

Торги на токийской фондовой бирже открылись обвалом одного из важнейших индексов Nikkei 225. Котировки 225 самых популярных японских компаний за час упали на 8% на фоне введенных президентом США Дональдом Трампом тарифов. Об этом пишет The Guardian.

Фото: investing

Индекс Австралийской биржи S&P/ASX 200 в первые минуты торгов показал среднее падение ценных бумаг примерно на 6,4% и затем стабилизировался на этом уровне.

Индекс корейского фондового рынка KOSPI со старта торгов ушел вниз более чем на 5%.

Гонконгский индекс Hang Seng через полчаса после открытия снизился примерно на 9%, индекс шанхайской биржи SSE Composite Index – на 6%, тайваньский TAIEX – на 9,6%.

Новые пошлины являются лекарством для американской экономики, заявил журналистам президент США Дональд Трамп на борту Air Force One. Его слова передает пресс-пул Белого дома. Президент назвал глупым вопрос, каким он видит предел падения фондовых рынков на новостях о пошлинах.

"Я не хочу, чтобы что-то падало. Но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить", – сказал он.

Биржи предварительно на этот час:

  • Гонконг – минус 8,7%;
  • Сингапур – минус 7%;
  • Япония – минус 6%;
  • Китай – минус 5,5%;
  • Малайзия – минус 4,2%;
  • Австралия – минус 4,1%;
  • Филиппины – минус 4%;
  • Новая Зеландия – минус 3,6%.

После объявления Трампа о пошлинах индексы фондовых рынков перешли в падение: к концу недели S&P500 упал на 9,1%. Акции не падали так сильно и так быстро с первых дней пандемии коронавируса. Только за 3 апреля общая капитализация фондового рынка США сократилась на 2,5 трлн долларов. Среди наиболее пострадавших на американском рынке – акции технологических компаний: Apple, Nvidia, Tesla.

Американский миллиардер Билл Экман, поддержавший Дональда Трампа на выборах-2024, предложил отложить на три месяца ввод пошлин.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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