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Финансы

Каким будет курс доллара через год – прогнозы экспертов

прогнозы, курс доллара, инфляция, ВВП, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 14:49 Фото: Freepik
Эксперты финрынка Казахстана улучшили прогнозы по курсу доллара, а также пересмотрели ожидания по инфляции и базовой ставке, сообщает Zakon.kz.

На фоне февральского укрепления курса нацвалюты на 3,7% и ожиданий нормализации отношений между США и РФ прогнозы по курсу тенге заметно улучшились, но в большей степени на длинном горизонте.

Согласно результатам опроса аналитического центра АФК, через месяц курс USDKZT прогнозируется на отметке 510,2 тенге за доллар (513,9 ранее), а через год – 534,2 (551,2 ранее).

Отметим, что на этой неделе официальный курс доллара, установленный Нацбанком, уже снизился до 496,7 тенге. Между тем в обменниках Казахстана курс покупки доллара утром 6 марта составлял 494-496 тенге, продажи – 498-500 тенге.

Фото: АФК

Базовая ставка, инфляция и ВВП

Экспертные прогнозы по другим экономическим показателям менее оптимистичные. Так, большинство опрошенных экспертов финрынка (69%) ожидают сохранения базовой ставки на текущем уровне (15,25%) на заседании Нацбанка РК, которое пройдет 7 марта. Остальные респонденты (31%) прогнозируют ее повышение.

"Такие прогнозы во многом обусловлены ускорением роста цен в стране в феврале (1,5% м/м и до 9,4% г/г) на фоне реформ в сфере ЖКУ и ГСМ, высоких бюджетных расходов и увеличения зарплат, сохранения высоких инфляционных ожиданий". Аналитический центр АФК

Аналитики отметили, что мартовское заседание Нацбанка РК будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов, которые могут играть определяющую роль в решении по базовой ставке.

Кроме этого, эксперты ожидают ускорения инфляции через год до 10,3%, что значительно превышает прогнозы монетарного регулятора (6,5-8,5% в 2025 и 5,5-7,5% в 2026 году). Отметим, что в прошлом месяце прогноз по инфляции также ухудшился. Средняя оценка ожидаемой через год инфляции тогда выросла до 10,6% с 9,4%.

На фоне высоких проинфляционных рисков ожидания по базовой ставке через год также были пересмотрены вверх до 14,75% (14,5% ранее).


Фото: АФК


В то же время более высокие объемы добычи сырья, значительные бюджетные стимулы, структурные реформы и реализация крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов могут поддержать экономический рост в стране. Через год рост ВВП прогнозируется на отметке 4,3% в сравнении с февральским показателем в 4,1%.

Однако ожидаемая через год средняя цена на нефть Brent была пересмотрена вниз до 68,5 доллара за баррель на фоне торговых войн Белого дома, слабых макроданных из ЕС и КНР, прогнозируемого увеличения глобального предложения сырья со стороны ОПЕК+. Предполагается, что с апреля 2025 года добыча нефти может увеличиться.

Ранее мы рассказывали, как может измениться курс доллара в марте. 

Ольга Кудряшова
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