Курс доллара снова вырос на торгах 4 апреля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 4 апреля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 504,34 тенге, поднявшись на 2,79 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,97 тенге (+0,02).

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 504,9-507,5 тенге, евро – по 555-561 тенге, рубли – по 5,85-5,99 тенге.

Мировые цены на нефть снизились на торгах 4 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 2,75%, до 68,21 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 2,90%, до 65,01 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 501,57 тенге, евро – 5542,34 тенге, рубля – 5,98 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 апреля, можно здесь.