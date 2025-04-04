Курс доллара снова вырос на торгах 4 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 504,34 тенге, поднявшись на 2,79 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,97 тенге (+0,02).
Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 504,9-507,5 тенге, евро – по 555-561 тенге, рубли – по 5,85-5,99 тенге.
Мировые цены на нефть снизились на торгах 4 апреля.
Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 2,75%, до 68,21 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 2,90%, до 65,01 долларов за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 501,57 тенге, евро – 5542,34 тенге, рубля – 5,98 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 апреля, можно здесь.