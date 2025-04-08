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Финансы

Выгодный курс: какие валюты подешевели по итогам первого квартала года

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С января по март курсы большинства валют иностранных государств стали дешевле по отношению к тенге. Какие из них стали лидерами снижения в первом квартале года – в материале Zakon.kz.

Согласно данным Национального банка, в период с января по март 2025 года тенге укрепился по отношению ко многим иностранным валютам. Так, официальный обменный курс доллара снизился на 5% – до 497,9 тенге, евро – на 1,2% до 536,6 тенге, а юань подешевел на 4,4%, достигнув 68,6 тенге за единицу валюты.

В то же время курс российского рубля с января по март вырос на 12,2% (с 5,1 до 5,7 тенге). Помимо рубля, незначительный рост показали: шведская крона +3,1%, до 48,8 тенге, венгерский форинт +1,6%, до 13,4 тенге (за 10 форинтов), польский злотый +0,3%, до 128,3 тенге, и норвежская крона +0,1%, до 46,3 тенге.

Фото: Национальный банк РК

Вместе с тем большинство валют, представленных в статистике Нацбанка, по итогам трех месяцев года стали дешевле. За рассматриваемый период наибольшее снижение продемонстрировала турецкая лира – ее обменный курс упал на 8,7%, составив 13,4 тенге в марте. Более чем на 5% снизились курсы дирхама ОАЭ – до 135,6 тенге, азербайджанского маната – до 293,8 тенге, индийской рупии – до 5,7 тенге, кыргызский сом также подешевел до 5,7 тенге.

В абсолютном выражении больше других валют подешевел кувейтский динар с 1701,55 тенге в январе до 1615,89 тенге в марте 2025 года.

Рост квартал к кварталу

Добавим, что, согласно данным Нацбанка, средний официальный обменный курс доллара по итогам первого квартала года составил 510,1 тенге, евро 535,4 тенге, юань 70,1 тенге и рубль 5,4 тенге.

Фото: Zakon.kz

По сравнению с первым кварталом 2024 года обменный курс доллара вырос на 13,3% (450,4 тенге), евро подорожал на 9,5% (с 488,9 тенге), юань прибавил 11,8% (с 62,6 тенге) и рубль на 9,8% (с 4,97 тенге).

При этом лидером роста стал малазийский ринггит. По сравнению с первым кварталом прошлого года он подорожал на 20,2%, с 95,4 тенге до 114,7 в первом квартале 2025 года. За ним следует тайский бат с ростом на 18,8% – с 12,6 до 15 тенге за единицу иностранной валюты. Также более чем на 15% вырос курс армянского драма, южноафриканского рэнда и кыргызского сома. По итогам первого квартала 2025 года их официальный обменный курс составил: 12,95 тенге (10 армянских драмов), 27,5 тенге (рэнд) и 5,84 (сом).

Отметим, что несколько валют подешевели по сравнению с прошлым годом. Так, в первом квартале 2024 года обменный курс мексиканского песо составлял 26,49 тенге, а за этот же период текущего года снизился до 24,95, потеряв 5,8%. Также на 4,4% подешевел бразильский реал до 87 тенге. Курс турецкой лиры снизился на 3,3% по сравнению с прошлым годом до 14,1 тенге.

Ранее Нацбанк также сообщал, как изменился курс нацвалюты в марте, а также представил данные по продажам валюты из Национального фонда.

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Ольга Кудряшова
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