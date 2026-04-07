До 460 тенге опустился курс доллара на торгах 7 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 460,37 тенге, снизившись еще на 4,88 тенге.
Курс российского рубля понизился до 5,85 тенге (-0,03).
Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461,8-463,5 тенге, евро – по 530,4-536,1 тенге, рубли – по 5,77-5,91.
Мировые цены на нефть растут 7 апреля.
Июньские фьючерсы на Brent прибавили 1,19%, достигнув $111,08 за баррель. Также майские фьючерсы на WTI выросли на 2,54% до $115,26 за баррель.
Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures и Нью-Йоркской бирже NYMEX.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 466,33 тенге, евро – 538,47 тенге, рубля – 5,9 тенге.
