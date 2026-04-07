До 460 тенге опустился курс доллара на торгах 7 апреля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 7 апреля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 460,37 тенге, снизившись еще на 4,88 тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,85 тенге (-0,03).

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461,8-463,5 тенге, евро – по 530,4-536,1 тенге, рубли – по 5,77-5,91.

Мировые цены на нефть растут 7 апреля.

Июньские фьючерсы на Brent прибавили 1,19%, достигнув $111,08 за баррель. Также майские фьючерсы на WTI выросли на 2,54% до $115,26 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures и Нью-Йоркской бирже NYMEX.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 466,33 тенге, евро – 538,47 тенге, рубля – 5,9 тенге.

