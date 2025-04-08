Обвал бирж и рост индикатора "страха": как мировые фондовые рынки отреагировали на новости из США

Новые пошлины, введенные Дональдом Трампом, и ответные меры Пекина вызвали панику на биржах. Мировые фондовые индексы начали неделю со снижения. Подробнее об этом в материале Zakon.kz.

В минувший понедельник, 7 апреля 2025 года, мировые фондовые рынки испытали значительные потрясения, вызванные введением новых тарифов со стороны президента США Дональда Трампа и последовавшей за этим реакцией. В частности, Китай ввел ответные пошлины в размере 34% на американские товары. Более того, Китай заявил, что усилит ответные меры против США, если президент Трамп реализует намерение повысить тарифы на китайские товары еще на 50%.

Эти события усилили опасения по поводу возможной глобальной экономической рецессии и привели к резким падениям основных биржевых индексов по всему миру.

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Так, индекс Hang Seng обрушился на 13,22%, что стало самым значительным дневным падением за последние 22 года. Японский Nikkei 225 упал на 7,83%. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 7,34%, что является самым резким падением с февраля 2020 года, согласно информации Investor's Business Daily.

Во вторник Фондовый рынок Японии завершил торги ростом. На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 поднялся на 6,01%

Американский индекс S&P 500 упал на 0,2% в понедельник. При этом в ходе сессии наблюдались значительные колебания от 4 835,04 до 5 246,57 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял на 349 пунктов, или на 0,9%, а индекс Nasdaq Composite вырос на 0,1%. Ранее индекс Dow упал на 1700 пунктов после еще больших потерь во всем мире из-за опасений, что тарифы Трампа могут подорвать мировую экономику, сообщал Yahoo Finance.

Вместе с тем, по данным Investing, индекс волатильности фондового рынка VIX, который также называют "индекс страха", вырос на 3,55%, до отметки 46,92, достигнув нового максимума.

Поясним, что индекс волатильности CBOE (VIX) отражает ожидания фондового рынка относительно изменений цен индекса S&P 500. Волатильность, или скорость изменения цен, часто рассматривается как способ оценки настроений рынка и, в частности, степени страха среди участников фондового рынка.

Фото: Trading Economics

В Ассоциации финансистов Казахстана отметили, что в понедельник американские фондовые индексы пережили настоящие "американские горки", поскольку президент Трамп дал понять, что не намерен отступать от планов по введению масштабных импортных пошлин в отношении торговых партнеров США.

"Краткосрочное ралли утром было вызвано неподтвержденными сведениями о якобы рассматриваемой администрацией Трампа 90-дневной паузе в введении новых тарифов. На этом фоне индекс S&P 500 подскочил примерно на 7% от внутридневного минимума. Однако последовавшие разъяснения Белого дома о том, что никаких отсрочек не будет, быстро охладили рыночный оптимизм. Реакция рынков на неподтвержденные сообщения продемонстрировала сильное стремление инвесторов вернуться к предсказуемой экономической политике". АФК

К слову, казахстанский индекс KASE также снизился до уровня 5 497,73 пункта, потеряв 0,45% на фоне сохраняющегося бегства инвесторов от риска. Большинство акций казахстанских эмитентов продемонстрировали отрицательную динамику в пределах 0,7-5,1%. От более глубокого падения индекс удержали бумаги Народного банка (+4,2%) и Казатомпрома (+1,4%), подорожавшие на ожиданиях выплат дивидендов за 2024 год.

Добавим, что во вторник большинство мировых фондовых индексов переходят к постепенному восстановлению. Ранее мы также рассказывали, как ответные меры Китая на пошлины со стороны США повлияли на финансовые рынки и цену на нефть.

