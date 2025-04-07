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Мир

Трамп пригрозил и поставил ультиматум Китаю

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 23:35 Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп 7 апреля заявил о возможном введении дополнительных пошлин против Китая, если Пекин не отменит действующие 34-процентные тарифы до 8 апреля, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее сообщение он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

"Если Китай не отменит свои пошлины, мы введем дополнительные в размере 50%. Это будет сверх тех, что уже были анонсированы", – подчеркнул Трамп.

Он также сообщил, что в случае игнорирования требований все переговоры с китайской стороной о возможных встречах будут прекращены.

Совокупный уровень торговых ограничений для Китая в таком случае может превысить 100%.

Ранее сообщалось, что мировые рынки ушли в красную зону после того, как Китай ввел ответные пошлины на американские товары. Растущие опасения рецессии вызвали обвал нефти, распродажу акций и снижение мировых фондовых индексов. Подробнее об этом можно узнать в материале Zakon.kz.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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