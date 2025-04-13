Китай обогнал США в мировой торговле

Введение пошлин администрацией Дональда Трампа вызвало дискуссии о потенциальной перестройке мировой экономики. Многие страны рассматривают возможность изменения торговых связей, сообщает Zakon.kz.

За последние два десятилетия наблюдается сдвиг в глобальном торговом доминировании между Соединенными Штатами и Китаем. Данные получены из материалов американского Бюро переписи населения и документов Главного таможенного управления КНР.

В 2000 году объем торговли Штатов составил два триллиона доллара – более чем в четыре раза больше, чем у Китая (474 млрд долларов). В то же время КНР была основным торговым партнером лишь для нескольких стран, включая Кубу, Иран, Ливию, Мьянму, Монголию, Северную Корею, Оман, Судан, Танзанию и Вьетнам.

С 2000 по 2024 год объем торговли США вырос на 167% (среднегодовой темп роста составил 4,2%), а объем торговли Китая увеличился на 1200% (среднегодовой темп роста – 11,3%).

В 2024-м общий объем торговли достиг 5,3 трлн долларов для США и 6,2 трлн долларов для Китая.

Теперь КНР стала доминирующим торговым партнером для большей части стран Азии, Восточной Европы, Ближнего Востока, Океании, Южной Америки и Африки.

Ранее сообщалось, что Трамп исключил электронику из списка пошлин.