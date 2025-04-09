"Им не надо бояться": кто не будет платить НДС в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 9 апреля 2025 года в Парламенте рассказал, что магазины у дома, парикмахерские и другие мелкие предприниматели не будут платить налог на добавленную стоимость (НДС), передает корреспондент Zakon.kz.

Он пояснил, что специальный налоговый режим для среднего и малого бизнеса теперь будет называться СНР на основе упрощенной декларации. Лимит дохода – 600 тыс. МРП – сохраняется, как и сейчас. Снимаются ограничения по численности работников. Ставка 4% и может быть снижена маслихатами до 50%.

"Правительством было предложено распространение режима только по определенным видам деятельности и главное условие – только B2C операции. При этом операции В2В могут осуществляться только в рамках спецрежима. Если налогоплательщик, работающий в общеустановленном режиме, покупает товар или услугу у "спецрежимщика", то он не имеет права ставить себе на вычет такие расходы. Количество видов деятельности будет регулироваться правительством", – сказал Серик Жумангарин.

Таким образом, магазины у дома, парикмахерские и предприниматели, работающие с населением, подпадут под эти условия и не станут плательщиками НДС.

"Им не надо бояться", – заявил Серик Жумангарин.

Ранее Серик Жумангарин рассказал, что в результате налоговой реформы ожидается дополнительно 4-5 трлн тенге налоговых поступлений в год и снижение зависимости от Национального фонда.