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Финансы

"Им не надо бояться": кто не будет платить НДС в Казахстане

Магазин, супермаркет, продукты питания, магазин у дома, маленькие магазины, маленький магазин, продуктовый магазин, продуктовый, минимаркет, продавщица в магазине , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 11:19 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 9 апреля 2025 года в Парламенте рассказал, что магазины у дома, парикмахерские и другие мелкие предприниматели не будут платить налог на добавленную стоимость (НДС), передает корреспондент Zakon.kz.

Он пояснил, что специальный налоговый режим для среднего и малого бизнеса теперь будет называться СНР на основе упрощенной декларации. Лимит дохода – 600 тыс. МРП – сохраняется, как и сейчас. Снимаются ограничения по численности работников. Ставка 4% и может быть снижена маслихатами до 50%.

"Правительством было предложено распространение режима только по определенным видам деятельности и главное условие – только B2C операции. При этом операции В2В могут осуществляться только в рамках спецрежима. Если налогоплательщик, работающий в общеустановленном режиме, покупает товар или услугу у "спецрежимщика", то он не имеет права ставить себе на вычет такие расходы. Количество видов деятельности будет регулироваться правительством", – сказал Серик Жумангарин.

Таким образом, магазины у дома, парикмахерские и предприниматели, работающие с населением, подпадут под эти условия и не станут плательщиками НДС.

"Им не надо бояться", – заявил Серик Жумангарин.

Ранее Серик Жумангарин рассказал, что в результате налоговой реформы ожидается дополнительно 4-5 трлн тенге налоговых поступлений в год и снижение зависимости от Национального фонда.

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Бауыржан Муканов
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