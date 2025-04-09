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Финансы

Условия списания обманом выданных кредитов пересмотрят в Казахстане

Покупки онлайн, покупки в интернете, интернет-магазин, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 17:08 Фото: pexels
Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов в кулуарах Мажилиса 9 апреля 2025 года рассказал о новых инструментах защиты казахстанцев от онлайн-мошенничества, передает корреспондент Zakon.kz.

Замглавы АРРФР отметил, что действующие нормы законодательства предусматривают списание мошеннических займов только по решению суда, без участия клиентов. По его словам, это ограничивало решение судов в пользу пострадавших.

"В рамках законопроекта предложены новые основания по досудебному списанию. Вводятся требования по введению периода охлаждения в течение 24 часов, вводится требование присутствия человека, если он в первый раз получает кредит в банке или микрофинансовых организациях. Также в отношениях отдельных граждан будут устанавливаться отдельные требования на получение дополнительного согласия на получение кредита. Если эти требования будут нарушаться, они легко администрируются, то банк или микрокредитная организация должны будут досудебно списать эти кредиты", – пояснил Олжас Кизатов.

Наряду с этим, по его данным, расширяются основания по судебному списанию в случае, если со стороны банка или микрокредитной организации будут нарушения требований по биометрической идентификации, в том числе удаленно.

"Если эти нарушения будут доказаны судом, то банки/МФО обязаны списать такие кредиты", – резюмировал спикер

15 ноября 2024 года Олжас Кизатов прокомментировал предложение депутатов запретить в Казахстане выдачу онлайн-кредитов.

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Мадина Мамырханова
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