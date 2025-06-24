Арест счетов, запрет на выезд и плюс 25%: что нужно сделать казахстанцам до 1 октября

В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области сегодня, 24 июня 2025 года, рассказали об обязательствах физических лиц по налогу на имущество, сообщает Zakon.kz.

В ДГД напомнили, что 1 октября текущего года истекает срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2024 год.

"Налог на имущество физических лиц исчисляется на основании стоимости объектов налогообложения, определяемой государственной корпорацией "Правительство для граждан" и фактического срока владения имуществом на праве собственности. Начисление налога было направлено собственникам в июне месяце текущего года, в том числе пользователям мобильных приложений банков второго уровня направлены push-уведомления". Департамент государственных доходов по Мангистауской области

Вместе с тем налоговики напомнили, что со 2 октября 2025 года лицам, не оплатившим своевременно сумму налога, будут направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц.

"Важно понимать, что по суммам задолженности более 1 МРП через 30 рабочих дней после вручения уведомления будет направлен приказ о принудительном взыскании задолженности, который через 5 рабочих дней передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям. При этом частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается оплата, размер которой доходит до 25% от суммы налоговой задолженности, не говоря уже о неудобствах, вызванных арестом счетов и ограничением на выезд". Департамент государственных доходов по Мангистауской области

Таким образом, как подчеркнули в ДГД, во избежание лишних затрат и вопросов гражданам рекомендуется произвести своевременную уплату налога на имущество.

"Уплатить налог можно через мобильные приложения e-Salyq Azamat, БВУ, портал "электронное правительство", в отделениях БВУ, а также с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах". Департамент государственных доходов по Мангистауской области

16 июня 2025 года в ДГД по Алматы налогоплательщиков проинформировали о возможности получения отсрочки или рассрочки исполнения налоговых обязательств по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет и напомнили порядок.