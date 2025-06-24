#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
523.46
600.04
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
523.46
600.04
6.69
Финансы

Арест счетов, запрет на выезд и плюс 25%: что нужно сделать казахстанцам до 1 октября

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 09:42 Фото: freepik
В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области сегодня, 24 июня 2025 года, рассказали об обязательствах физических лиц по налогу на имущество, сообщает Zakon.kz.

В ДГД напомнили, что 1 октября текущего года истекает срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2024 год.

"Налог на имущество физических лиц исчисляется на основании стоимости объектов налогообложения, определяемой государственной корпорацией "Правительство для граждан" и фактического срока владения имуществом на праве собственности. Начисление налога было направлено собственникам в июне месяце текущего года, в том числе пользователям мобильных приложений банков второго уровня направлены push-уведомления".Департамент государственных доходов по Мангистауской области

Вместе с тем налоговики напомнили, что со 2 октября 2025 года лицам, не оплатившим своевременно сумму налога, будут направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц.

"Важно понимать, что по суммам задолженности более 1 МРП через 30 рабочих дней после вручения уведомления будет направлен приказ о принудительном взыскании задолженности, который через 5 рабочих дней передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям. При этом частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается оплата, размер которой доходит до 25% от суммы налоговой задолженности, не говоря уже о неудобствах, вызванных арестом счетов и ограничением на выезд".Департамент государственных доходов по Мангистауской области

Таким образом, как подчеркнули в ДГД, во избежание лишних затрат и вопросов гражданам рекомендуется произвести своевременную уплату налога на имущество.

"Уплатить налог можно через мобильные приложения e-Salyq Azamat, БВУ, портал "электронное правительство", в отделениях БВУ, а также с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах".Департамент государственных доходов по Мангистауской области

16 июня 2025 года в ДГД по Алматы налогоплательщиков проинформировали о возможности получения отсрочки или рассрочки исполнения налоговых обязательств по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет и напомнили порядок.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В каком случае врачи в Казахстане могут получить единовременное пособие в 8,5 млн тенге
Финансы
15:28, Сегодня
В каком случае врачи в Казахстане могут получить единовременное пособие в 8,5 млн тенге
Как Казахстан адаптируется к торговым войнам США: анализ ЕАБР
Финансы
14:59, Сегодня
Как Казахстан адаптируется к торговым войнам США: анализ ЕАБР
Курс доллара начал снижаться после продолжительного роста: что происходит на валютном рынке
Финансы
14:55, Сегодня
Курс доллара начал снижаться после продолжительного роста: что происходит на валютном рынке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: