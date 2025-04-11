Тенге под ударом: сможет ли Казахстан сохранить стабильность во время "идеального шторма"

В пятницу, 11 апреля 2025 года, мировые рынки захлестнула волна оптимизма после заявления президента США Дональда Трампа о 90-дневной отсрочке введения ответных тарифов для стран, не ответивших на ранее введенные американские пошлины, сообщает Zakon.kz.

Это не мир, а перемирие

Новость, озвученная накануне, была воспринята как сигнал к урегулированию торгового противостояния и дала инвесторам надежду на дипломатическое решение.

Аналитики отмечают, что рынки расценили отложенные тарифы как "окно возможностей для дипломатии", что позволило снизить риски немедленного удара по глобальной торговле. Особое внимание было уделено тому факту, что повышение тарифов коснулось лишь Китая (до 145%, как стало известно позднее), что было интерпретировано как локальный конфликт, а не глобальная война протекционизма. Это особенно обрадовало сырьевые страны.

Но пауза в "торговой войне" дает лишь возможность для диалога, а не гарантию деэскалации, считает финансовый эксперт Руслан Султанов.

"Торговая напряженность между США и Китаем сохраняется, а значит, риски для глобальной экономики тоже. В ближайшие недели ключевым будет не столько рынок, сколько протоколы переговоров". Руслан Султанов

Фондовые качели

Реакция рынков на все происходящее вчера была очень бурной. Американский индекс Nasdaq взлетел на рекордные 12,4%, S&P 500 и Dow Jones прибавили по 10,5%. Европейский STOXX 600 вырос на 6%, а азиатские индексы, включая китайский CSI 300 (+1,3%) и гонконгский Hang Seng (+2,1%), также продемонстрировали позитивную динамику. Нефть марки Brent подскочила свыше 10%, достигнув отметки 63-64 доллара за баррель.

Однако, как отмечает экономист Кристина Гудым, отсрочка не решает фундаментальную проблему, а лишь отодвигает ее.

"Высокие тарифы продолжают оказывать давление на глобальную экономику, способствуя росту инфляции и увеличивая вероятность рецессии". Кристина Гудым

Примером тому стало сообщение Amazon о приостановке некоторых заказов из Китая из-за пошлин. Кроме этого, сразу три крупных инвестиционных банка – Goldman Sachs, UBS и Mizuho – снизили целевые цены по акциям Tesla, ожидая падения их стоимости из-за проблем компании на фоне торговой войны. Акции Tesla уже обвалились на 9% 10 апреля.

Фото: investing

Казахстан на фоне глобальной нестабильности

На фоне обострения торговых противостояний и нестабильности на американских и европейских площадках Казахстан демонстрирует неожиданную устойчивость. Объем производства обрабатывающей промышленности с начала года вырос на 8,7%. По предварительным данным Бюро нацстатистики, ВВП страны за I квартал 2025 года вырос на 5,8% – это один из лучших показателей среди развивающихся экономик Евразии.

Такой результат обусловлен сразу несколькими факторами:

Сырьевая конъюнктура. Рост цен на промышленные металлы сыграл на руку Казахстану как сырьевому экспортеру. Особенно заметно это в динамике экспорта меди, алюминия и урана, традиционно востребованных в Китае, ЕС и Южной Корее.

Курс тенге. Национальная валюта укрепилась: средневзвешенный курс доллара снизился до 515,18 тенге. Это говорит об общем доверии к тенге, несмотря на общее ослабление доллара на глобальном рынке. Устойчивость валютного курса поддерживается сдержанной монетарной политикой Нацбанка РК и стабильным внешнеторговым балансом.

Биржевые тенденции. Казахстанская фондовая биржа (KASE) сохраняет умеренно позитивную динамику. Инвесторы проявляют интерес к бумагам энергетического и финансового сектора. Хотя отток капитала из глобальных рынков ощущается, Казахстану удается сохранить инвестиционную привлекательность.

Региональная политика. На фоне геополитической турбулентности в других частях мира Казахстан укрепляет свои связи с Китаем и странами Центральной Азии. В условиях, когда США и ЕС заняты внутренними торговыми баталиями, Астана активно наращивает участие в региональных логистических и энергетических проектах, что снижает уязвимость экономики к внешним шокам.

Казахстан оказался в уникальной позиции, полагает финансист Арсен Темирбаев.

"Страна выигрывает от сырьевого роста (за исключением нефти), но не втянута в геополитические конфликты напрямую. Это делает ее одной из потенциальных "тихих гаваней" для инвесторов, ищущих стабильность в эпоху протекционизма и экономической фрагментации". Арсен Темирбаев

Слова эксперта подтверждает апрельский доклад Азиатского банка развития "Обзор развития Азии 2025", в котором прогнозируется рост ВВП Казахстана на уровне 4,9%. Отмечается, что ускорение экономического роста РК в текущем году отражает ожидаемое увеличение добычи нефти в результате запуска проекта Future Growth Expansion на Тенгизе.

Однако в 2026 году прогнозируется замедление темпов роста на фоне фискальной консолидации, когда вступят в силу ожидаемые изменения в налоговой политике и сократятся бюджетные расходы. К рискам для понижения относятся возможные негативные последствия глобальных вызовов, а также потенциальные перебои в маршрутах экспорта нефти.