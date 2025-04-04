Китайцы сыграли неправильно: Трамп отреагировал на ответные пошлины Пекина
Фото: Instagram/realdonaldtrump
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что ответ Китая в виде введения ответных пошлин против США является ошибкой, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
"Китайцы сыграли неправильно, они запаниковали – это единственное, чего они не могут себе позволить", – написал американский лидер.
Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит 10%, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Таможенные пошлины в отношении импорта из Китая будут установлены в размере 34%.
4 апреля в Китае заявили, что вводят дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США.
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