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Мир

Китайцы сыграли неправильно: Трамп отреагировал на ответные пошлины Пекина

Дональд Трамп, президент США, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 19:50 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что ответ Китая в виде введения ответных пошлин против США является ошибкой, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social.


"Китайцы сыграли неправильно, они запаниковали – это единственное, чего они не могут себе позволить", – написал американский лидер.

Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит 10%, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Таможенные пошлины в отношении импорта из Китая будут установлены в размере 34%.

4 апреля в Китае заявили, что вводят дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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