Снизилось ли доверие казахстанцев к тенге, рассказал глава Нацбанка

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 11 апреля 2025 года рассказал, стали ли казахстанцы переводить накопления в депозитах в доллары на фоне последних новостей от президента США Дональда Трампа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов напомнил, что в конце ноября – декабре 2024 года тенге был под давлением и были опасения у ряда экспертов, у рынка, что будет определенный переток из тенговых депозитов в валютные

"Мы на базе статистики за первый квартал этого не видим, то есть люди сохраняют доверие к тенге, тем более ставки по тенговым депозитам достаточно адекватные – они покрывают инфляцию и позволяют людям сберегать свои деньги в реальном выражении. И поэтому сейчас у нас долларизация депозитов на уровне 22,5% – это близко к историческому минимуму. Поэтому, наверное, можно сказать, что казахстанцы верят в национальную валюту, и это доказывается цифрами", – отметил он.

По его данным, по итогам третьего квартала 2024 года был рекордный уровень дедоларизации.

"У нас там было 21,8%. По итогам первого квартала 2025 года – 22,5%. То есть изменения в пределах менее чем 1%, это 0,7%. Это во многом связано с тем, что курс доллара сам повышается. Переоценка долларовой части депозитов ведет к тому, что они в тенге теперь возрастают. С точки зрения физических переходов и открытия новых долларовых счетов этого не происходит. То есть люди держат деньги в тенге", – пояснил глава Нацбанка.

Ранее председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов рассказал, насколько возможна девальвация национальной валюты.