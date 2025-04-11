Глава Нацбанка: Сбережения в тенге растут, доверие населения – на высоком уровне

Фото: Нацбанк РК

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на брифинге о решении по базовой ставке сообщил, что доверие населения к тенге остается высоким и перетока депозитов в валюту нет.

"Мы не видим больших причин для какой-либо паники и ажиотажа. Экономический рост и показатели государственных финансов у нас находятся в прогнозных переделах. Ситуация на данный момент стабильна. Помните, в ноябре-декабре прошлого года тенге был под давлением и были опасения у ряда экспертов и рынка, что будет определенный переток из тенговых депозитов в валютные. Мы на базе статистики этого не видим, то есть люди сохраняют доверие к тенге", – сказал он. Фото: Нацбанк РК Глава Нацбанка отметил, что ставки по тенговым депозитам покрывают инфляцию и позволяют населению сберегать деньги в реальном выражении. "Сейчас у нас уровень долларизации депозитов на уровне 22%. Это близко к историческому минимуму. Можно сказать, что казахстанцы верят в национальную валюту. Это доказывается цифрами", – добавил спикер. Фото: Нацбанк РК Напомним, сегодня Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,5% годовых. Как отметил РК Тимур Сулейменов, внешнее инфляционное давление сохраняется на фоне высоких цен на мировых продовольственных рынках и высокой инфляции у ключевого партнера – России. Фото: Нацбанк РК

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