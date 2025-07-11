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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 12 и 13 июля 2025 года

Российский рубль, российские рубли, рубль, рубли, валюта России, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 17:10 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 11 июля 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 521,31 тенге, поднявшись на 2,84 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 610,36 тенге (+2,05).

Средневзвешенный курс рубля вырос до 6,68 тенге (+0,03).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,46 тенге (+0,29).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 520,9-523,1 тенге, евро – по 609,5-613,5 тенге, рубли – по 6,61-6,73 тенге.

Утром 11 июля Национальный банк установил курс доллара в 518,34 тенге, евро – 607,91 тенге, рубля – 6,66 тенге.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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