Курсы валют на выходные дни: 12 и 13 июля 2025 года

Фото: freepik

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 11 июля 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 521,31 тенге, поднявшись на 2,84 тенге. Средневзвешенный курс евро составил 610,36 тенге (+2,05). Средневзвешенный курс рубля вырос до 6,68 тенге (+0,03). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,46 тенге (+0,29). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 520,9-523,1 тенге, евро – по 609,5-613,5 тенге, рубли – по 6,61-6,73 тенге. Утром 11 июля Национальный банк установил курс доллара в 518,34 тенге, евро – 607,91 тенге, рубля – 6,66 тенге.

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