Курс доллара еще вырос на торгах 14 апреля

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 15:40 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 14 апреля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 476,97 тенге, поднявшись еще на 1,92 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,29 тенге (+0,08).

Курс китайского юаня на дневных торгах остался на уровне 70,20 тенге (+0,80).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475,5-477,7 тенге, евро – по 557,9-563,4 тенге, рубли – по 6,16-6,28.

Мировые цены на нефть снижаются 14 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures уменьшилась на 0,74%, до 98,62 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 2,50%, до 96,60 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 474,9 тенге, евро – 555,3 тенге, рубля – 6,13 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 14 апреля, можно здесь.

