Курс доллара еще вырос на торгах 14 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 476,97 тенге, поднявшись еще на 1,92 тенге.
Курс российского рубля вырос до 6,29 тенге (+0,08).
Курс китайского юаня на дневных торгах остался на уровне 70,20 тенге (+0,80).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475,5-477,7 тенге, евро – по 557,9-563,4 тенге, рубли – по 6,16-6,28.
Мировые цены на нефть снижаются 14 апреля.
Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures уменьшилась на 0,74%, до 98,62 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 2,50%, до 96,60 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 474,9 тенге, евро – 555,3 тенге, рубля – 6,13 тенге.
