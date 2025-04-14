В Казахстане появятся два вида банковских лицензий

В Казахстане планируют ввести базовую банковскую лицензию с пониженными требованиями к капиталу и некоторыми ограничениями. Это предусмотрено проектом нового закона «О банках и банковской деятельности». Подробнее – в материале Zakon.kz.

В рамках нового проекта Закона РК "О банках и банковской деятельности" предусматриваются два вида лицензий: универсальная банковская лицензия для тех банков, которые сейчас осуществляют деятельность, и будет введена новая – базовая банковская лицензия. Об этом рассказала председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова в рамках круглого стола по обсуждению проекта нового закона о банках.

По ее словам, для базовой лицензии будут установлены пониженные требования к капиталу и ограничение по размеру активов. Максимальный размер активов для базовой банковской лицензии будет установлен в размере, не превышающем 500 млрд тенге.

"По минимальному капиталу мы планируем установить размер 10 млрд тенге для базовой банковской лицензии и 20 млрд тенге для банков с универсальной банковской лицензией. Кроме этого, для банков с базовой банковской лицензией будут установлены пониженные требования по риск-ориентированному надзору". Мадина Абылкасымова

Помимо этого, по ряду потенциальных нормативов будут установлены дифференцированные требования.

Особенности базовой лицензии

Более подробно об особенностях базовой лицензии рассказал директор Департамента методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций АРРФР Даурен Салимбаев.

Помимо ограничения на максимальный размер активов на уровне 500 млрд тенге, также в части операций с активами будет запрещено предоставление кредитных продуктов нерезидентам, они включают в себя займы, гарантии, поручительства, лизинг и другие операции.

"Будет запрещено предоставление займов лицам, связанным с банком, особыми отношениями. В части привлечения вкладов будет введено ограничение по совокупному размеру срочных сберегательных вкладов физлиц на уровне 10 миллионов тенге". Даурен Салимбаев

В части прочих операций будет запрещена брокерская и дилерская деятельность со сложными и рискованными финансовыми инструментами.

Надзорные требования в рамках базовой лицензии будут отличаться от универсальных в следующих категориях. Как упоминалось выше, это пониженные требования к размеру капитала в 10 млрд тенге для базовой лицензии против 20 млрд тенге для универсальных.

Среди прочих требований будет сокращена отчетность, снижены требования к комитетам совета директоров и т.д.

"При этом, несмотря на упрощение режима регулирования надзора для игроков с базовой лицензией, предлагаемый подход будет достаточным для обеспечения финансовой стабильности и защиты прав потребителей". Даурен Салимбаев

Спикер подчеркнул, что цель базовой лицензии – привлечение новых игроков в банковский сектор. Ожидается, что новая базовая лицензия будет стимулировать вход на рынок новых участников. Он отметил, что потенциальные пользователи базовой банковской лицензии – это действующие микрофинансовые организации, которые хотят расширить свой бизнес и привлекать депозиты от населения и бизнеса.

По его словам, на текущий момент 12 МФО уже имеют капитал выше 10 миллиардов тенге. При этом уже две микрофинансовые организации в Казахстане получили разрешение на конвертацию в банк второго уровня, поделился Даурен Салимбаев. Спикер также отметил, что при достижении порога в 500 млрд тенге банк будет обязан в течение определенного периода времени получить универсальную лицензию.

Ранее мы рассказывали, что 14 апреля 2025 года был презентован проект нового закона о банках, который включает семь ключевых направлений.