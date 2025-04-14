Поведенческий надзор: что он изменит для потребителей и финорганизаций

Систему поведенческого надзора, направленную на защиту прав потребителей финуслуг и повышение ответственности финансовых организаций планируется внедрить в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане планируется внедрить систему поведенческого надзора. Это одно из основных направлений, предусмотренных в проекте нового Закона РК "О банках и банковской деятельности", который был представлен сегодня, 14 апреля, в Алматы.

Как рассказал, директор департамента методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций АРРФР Даурен Салимбаев, цель поведенческого надзора – это уменьшение фактического и потенциального вреда для потребителей и рынков.

"Агентство в рамках нового закона выстраивает полноценную вертикаль поведенческого надзора. Он фокусируется на защите интересов потребителей и стимулировании добросовестного поведения в финансовом секторе. Основная задача – это выявление потребительских рисков, а также снижение данных рисков и их последствий для потребителей финансовых услуг". Даурен Салимбаев

В рамках целевой модели поведенческого надзора предусмотрено два ключевых направления. Во–первых, будет выстроен механизм предотвращения нарушений прав потребителей финансовых услуг. Его ключевые элементы следующие: финансовая организация предлагает потребителям качественные и подходящие продукты, а также понятную информацию о продуктах с возможностью выбора.

В рамках второго блока будет выстроен механизм досудебного регулирования споров. Спикер пояснил, что для обеспечения эффективности и разрешения жалоб потребителей финансовых продуктов в Казахстане будет создан единый для всего финансового сектора офис финансового омбудсмена и внедрена трехуровневая система работы с жалобами потребителей.

"На первом этапе потребители подают жалобу в финансовую организацию. Финансовая организация рассматривает жалобу и предлагает потребителю решение. Если решение не устроило потребителя, он направляет обращение в офис финансового омбудсмана, который выносит решение в досудебном порядке. Это решение будет обязательным для исполнения финансовой организацией. Агентство будет принимать жалобы после рассмотрения финансовой организацией и омбудсманом, а также будет принимать системные меры". Даурен Салимбаев

Эти поправки позволят Агентству сфокусироваться на вопросах надзора и реализации системных мер для усиления механизма защиты прав потребителей.

"С целью развития добросовестных практик в отношении потребителей со стороны финансовых организации был внесен ряд законодательных поправок. В соответствии с данными нововведениями финансовая организация обязана анализировать и учитывать пригодность финансовых продуктов для конкретных потребителей, с учетом жизненных обстоятельств и уровня закредитованности. Не преувеличивать преимущества финансовых продуктов в рекламных материалах, а также подсвечивать сопряженные риски". Даурен Салимбаев

Кроме этого, финансовые организации должны будут раскрывать полную информацию о продуктах, включая комиссию, а также: предоставлять клиенту сравнительную информацию и возможность приобретать продукты по отдельности, право отказа от получения рекламы и передачи информации третьим лицам, оценивать финансовое состояние заемщика при урегулировании финансовой задолженности.

Даурен Салимбаев уточнил, что в последние годы Агентство уже последовательно внедряло отдельные элементы поведенческого надзора. При этом новое регулирование призвано расширить и систематизировать имеющиеся требования.