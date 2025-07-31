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Финансы

Поведенческий надзор в Казахстане: что изменится для потребителей и банков

банки, контроль, потребители , фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 09:00 Фото: freepik
В Казахстане внедряют полноценную систему поведенческого надзора, в том числе в рамках проекта нового закона о банках.

По мнению финансового эксперта Айбара Олжаева, нововведения усилят защиту прав потребителей финансовых услуг.

"Новый законопроект является современным документом в сравнении с действующим законом о банках. И игроки финсектора, и регулятор понимали, что определенные принципы устарели, и бесконечное перекраивание актами очень усложняло саму регуляторную систему. Принципы поведенческого надзора, которые предлагает новый проект закона, будут регулировать отношения "банк-клиент" именно так, как этого требует текущая ситуация на данном этапе развития рынка. В первую очередь, это защищает потребителя от мошенничества, горячей эмоциональной покупки кредита, недостоверной спекулятивной информации, недобросовестного склонения к потреблению невыгодного финпродукта. В целом, закон больше повернулся лицом к физическим лицам в части опеки и защиты прав", – отметил эксперт.

По его словам, предлагаемые изменения охладят рынок потребительского кредитования.

"Однозначно рынок потребительских кредитов должен охладиться. Это мы начнем замечать по итогам полугодия с момента действия нового закона. Получение кредита для физлиц усложнится, будут новые ограничения. Но вкупе эти меры оздоровят рынок", – уверен Айбар Олжаев.

Кроме того, внедрение системы досудебного урегулирования споров, предусмотренной законопроектом, положительно скажется на процессе защиты прав потребителей финуслуг.

"Новый закон сократит сроки реагирования на жалобы потребителей. Будет регламентирован процесс рассмотрения обращений потребителей внутри финорганизации, и этим будет заниматься независимое подразделение. Комплаенс-контролеры тоже будут в деле. Количество судебных волокит, которые мы наблюдаем сейчас, должно сократиться. Таким образом качество реагирования на жалобы и системы обработки обращений вырастет", – подчеркнул Айбар Олжаев.

Напомним, в законопроекте о банках и банковской деятельности, разработанном Агентством по регулированию и развитию финансового рынка по поручению главы государства особый акцент сделан на совершенствование поведенческого надзора в целях усиления защиты прав потребителей.

Подход основан на ответственности финансовых организаций за финансовые продукты на всех этапах – от его разработки до мониторинга.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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