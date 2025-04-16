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Финансы

Пенсионные накопления ушли в минус почти на 285 млрд тенге: в Нацбанке РК назвали причины

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 13:07 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Почему пенсионные накопления граждан в январе 2025 года ушли в минус, объяснили в Национальном банке Казахстана (НБК), сообщает Zakon.kz.

Директор Департамента монетарных операций НБК Нуржан Турсунханов напомнил, что в первом квартале текущего года вкладчики наблюдали снижение инвестиционного дохода на своих счетах.

"Данное снижение не должно вызывать обеспокоенности, поскольку оно носит временный характер и произошло из-за переоценки пенсионных активов. В частности, одной из основных причин отрицательной доходности стало снижение рыночной стоимости государственных ценных бумаг в связи с увеличением их доходностей на фоне роста инфляции и инфляционных ожиданий, а также повышенного предложения данных ценных бумаг со стороны министерства финансов", – сказал он на пресс-брифинге сегодня, 16 апреля.

Также, по словам представителя Нацбанка, на инвестиционную доходность "повлияла волатильность курса тенге к доллару, который на начало 2025 года составил 525 тенге 11 тиын за доллар, а в марте – 504 тенге 44 тиын за 1 доллар".

"Здесь важно пояснить, что при укреплении курса тенге стоимость валютных активов при пересчете на тенге временно снижается. В подсчетах это отражается как убыток в тенговом выражении".Нуржан Турсунханов

Он объяснил, что полученный с начала года отрицательный инвестиционный доход является начисленным, а не фактическим.

"То есть убытки связаны с временными колебаниями стоимости активов. По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке стоимость этих активов будет восстанавливаться", – заключил Нуржан Турсунханов.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 13:07
Назван средний размер пенсии в Казахстане на 1 апреля 2025 года

В январе 2025 года пенсионные накопления казахстанцев ушли в минус почти на 285 млрд тенге. Ситуацию с потерями по начисленному инвестиционному доходу 25 февраля разъяснили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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