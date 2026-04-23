Общество

Почему в Нацбанке поддерживают повышение порогов изъятия пенсионных накоплений

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 12:05 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова 23 апреля 2026 года в кулуарах Сената прокомментировала обсуждение предельных порогов изъятия пенсионных накоплений и обозначила позицию регулятора по этому вопросу, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, предельные пороги изъятия из пенсионного фонда в настоящее время обсуждаются Нацбанком, Министерством труда и социальной защиты населения РК и АРРФР.

"Наши предложения сейчас в работе. Когда они будут сформулированы, мы с вами поделимся. Но мы действительно поддерживаем идею повышения порогов, потому что это увеличивает устойчивость финансовой системы и защищает наших граждан в будущем при выходе на пенсию. Мы считаем, что это очень важная социально значимая функция пенсионных активов – обеспечение достаточного уровня пенсии в старости", – дополнила Алия Молдабекова.

На вопрос журналистов о возможном диапазоне порогов она ответила, что конкретных значений пока нет, так как они находятся в стадии обсуждения. Зампред Нацбанка добавила, что сформулированные предложения будут озвучены позже.

Ранее в Нацбанке объяснили, будут ли ограничивать использование средств Нацфонда.

