Почему в Нацбанке поддерживают повышение порогов изъятия пенсионных накоплений
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова 23 апреля 2026 года в кулуарах Сената прокомментировала обсуждение предельных порогов изъятия пенсионных накоплений и обозначила позицию регулятора по этому вопросу, передает корреспондент Zakon.kz.
По ее словам, предельные пороги изъятия из пенсионного фонда в настоящее время обсуждаются Нацбанком, Министерством труда и социальной защиты населения РК и АРРФР.
"Наши предложения сейчас в работе. Когда они будут сформулированы, мы с вами поделимся. Но мы действительно поддерживаем идею повышения порогов, потому что это увеличивает устойчивость финансовой системы и защищает наших граждан в будущем при выходе на пенсию. Мы считаем, что это очень важная социально значимая функция пенсионных активов – обеспечение достаточного уровня пенсии в старости", – дополнила Алия Молдабекова.
На вопрос журналистов о возможном диапазоне порогов она ответила, что конкретных значений пока нет, так как они находятся в стадии обсуждения. Зампред Нацбанка добавила, что сформулированные предложения будут озвучены позже.
