Доллар снова подорожал на торгах 16 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 521,67 тенге, поднявшись на 4,67 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 6,33 тенге (+0,02).
Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 70,85 тенге (+0,20).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 521,5-524,5 тенге, евро – по 589-595 тенге, рубли – по 6,21-6,33 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 16 апреля.
Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,31%, до 65,52 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подорожали на 1,32%, до 62,14 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 516,91 тенге, евро – 586,33 тенге, рубля – 6,3 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 16 апреля, можно здесь.