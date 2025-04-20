#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
521.9
593.5
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
521.9
593.5
6.39
Финансы

Как изменились цены на популярные криптовалюты на 20 апреля

биткоины, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 20:20 Фото: freepik
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 84 566,3 $; изменения за 24 часа: -0,86%.

Ethereum (ETH): 1 577,40 $; изменения за 24 часа: -1,90%.

Tether (USDT): 0,9997 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

BNB (BNB): 588,60 $; изменения за 24 часа: -0,14%.

USD Coin (USDC): 0,9999 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,153691 $; изменения за 24 часа: -2,61%.

Cardano (ADA): 0,6138 $; изменения за 24 часа: -1,37%.

По состоянию на 20 апреля 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 521,09 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 20 апреля
Финансы
14:39, Сегодня
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 20 апреля
Цены на популярные криптовалюты на 19 апреля
Финансы
20:17, 19 апреля 2025
Цены на популярные криптовалюты на 19 апреля
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 19 апреля
Финансы
14:37, 19 апреля 2025
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 19 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: