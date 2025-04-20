Как изменились цены на популярные криптовалюты на 20 апреля
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 84 566,3 $; изменения за 24 часа: -0,86%.
Ethereum (ETH): 1 577,40 $; изменения за 24 часа: -1,90%.
Tether (USDT): 0,9997 $; изменения за 24 часа: +0,01%.
BNB (BNB): 588,60 $; изменения за 24 часа: -0,14%.
USD Coin (USDC): 0,9999 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
Dogecoin (DOGE): 0,153691 $; изменения за 24 часа: -2,61%.
Cardano (ADA): 0,6138 $; изменения за 24 часа: -1,37%.
По состоянию на 20 апреля 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 521,09 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.