Как изменились цены на популярные криптовалюты на 20 апреля

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 84 566,3 $; изменения за 24 часа: -0,86%.

Ethereum (ETH): 1 577,40 $; изменения за 24 часа: -1,90%.

Tether (USDT): 0,9997 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

BNB (BNB): 588,60 $; изменения за 24 часа: -0,14%.

USD Coin (USDC): 0,9999 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,153691 $; изменения за 24 часа: -2,61%.

Cardano (ADA): 0,6138 $; изменения за 24 часа: -1,37%.

По состоянию на 20 апреля 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 521,09 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.