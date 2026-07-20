Курс тенге: поддержит ли его внешняя торговля

Свежая статистика по внешней торговле Казахстана показала сразу две тенденции: импорт продолжает опережать экспорт по темпам роста, а профицит торгового баланса сокращается. Как такой баланс укрепляет тенге, разбирался Zakon.kz.

Удачный месяц

По данным Комитета государственных доходов и Бюро национальной статистики АСПиР РК, за январь-май 2026 года внешнеторговый оборот Казахстана достиг 56,35 млрд долларов, что на 4,3% больше, чем годом ранее. Экспорт вырос на 1,6% – до 30,36 млрд долларов, импорт – на 7,7%, до 25,99 млрд.

Самые интересные изменения произошли в мае. Если в апреле профицит торгового баланса (превышение экспорта над импортом) составлял всего около 100 млн долларов, то в мае он увеличился до 1,2 млрд долларов. Это произошло благодаря росту экспорта с 6,0 до 6,4 млрд долларов и одновременному сокращению импорта с 5,9 до 5,1 млрд долларов.

На первый взгляд это выглядит позитивным сигналом для национальной валюты. Однако один удачный месяц пока не изменил общей тенденции.

Почему говорить об усилении тенге пока рано

По итогам первых пяти месяцев года профицит торгового баланса составил 4,4 млрд долларов против 5,7 млрд долларов годом ранее. Таким образом, за год он сократился почти на четверть.

При этом импорт продолжает расти значительно быстрее экспорта. Именно поэтому положительное сальдо внешней торговли постепенно уменьшается, - отметили специалисты Ассоциации финансистов Казахстана.

Для валютного рынка это имеет большое значение.

Чем больше страна продает товаров за рубеж по сравнению с объемом закупок, тем больше валютной выручки поступает в экономику. Когда этот разрыв сокращается, влияние внешней торговли на курс национальной валюты становится менее выраженным.

Экспорт меняет структуру

Несмотря на слабый рост экспорта в целом, его структура постепенно меняется.

Доля сырой нефти в общем объеме экспорта снизилась с 52,7% до 44,6%, а поставки нефти сократились на 14% – до 13,54 млрд долларов.

Одновременно ненефтяной экспорт вырос на 19% и достиг 16,82 млрд долларов. Среди наиболее быстро растущих экспортных товаров – медь и медные катоды, медные руды и концентраты, серебро, сера и (это самое главное) подсолнечное масло.

Китай сохранил статус крупнейшего покупателя казахстанских товаров. На него пришлось почти 20% экспорта. Вместе с тем темпы роста поставок в эту страну заметно замедлились по сравнению с первыми месяцами года.

Италия остается вторым по величине экспортным рынком, однако поставки туда продолжают снижаться.

Импорт все равно растет быстрее

Импорт за январь-май увеличился до 25,99 млрд долларов.

Крупнейшими импортными товарами стали легковые автомобили, мобильные телефоны, лекарственные препараты, природный газ и электрогенераторные установки.

При этом особенно быстро продолжают расти закупки продукции энергетического назначения. Импорт природного газа увеличился на 86,8%, электрогенераторных установок – на 170,7%, турбореактивных двигателей и газовых турбин – почти в три раза.

Основными поставщиками товаров остаются Россия и Китай. На эти две страны приходится свыше 60% всего импорта Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Что это означает для курса тенге

Обновленная статистика показывает неоднозначную картину. С одной стороны, май принес заметное улучшение торгового баланса и подтвердил, что экспорт способен быстро восстановиться при благоприятной конъюнктуре.

С другой – по итогам пяти месяцев профицит внешней торговли остается существенно ниже прошлогоднего уровня, а импорт продолжает расти быстрее экспорта.

Говоря иначе, внешняя торговля сохраняет положительное влияние на курс тенге, однако ее поддержка уже не выглядит столь сильной, как год назад. Если тенденция сокращения торгового профицита сохранится во втором полугодии, влияние внешнего сектора на устойчивость национальной валюты может ослабеть.

Ранее мы рассказали об отчете МВФ, где Казахстан назван одним из мировых лидеров по росту экономики.