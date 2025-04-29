Каким будет курс доллара к тенге к майским праздникам – анализ и прогнозы

За последние семь дней тенге показал уверенное укрепление по отношению к доллару США на 2,35%, остановившись на отметке 513,6. Эта положительная тенденция наблюдалась, несмотря на неблагоприятные внешние факторы, оказывающие сильное давление на развивающиеся рынки, сообщает Zakon.kz.

Неустойчивый рост на фоне внешних вызовов

Эта положительная тенденция наблюдалась, несмотря на неблагоприятные внешние факторы, оказывающие сильное давление на развивающиеся рынки: цена на нефть стабилизировалась на относительно невысоком уровне, в пределах 64-65 долларов за баррель, в то время как российский рубль, традиционно влияющий на динамику тенге, за 7 дней существенно ослаб по отношению к доллару.

При этом и внутренний рынок Казахстана не претерпел существенных изменений в экономических или регуляторных условиях, которые могли бы полностью объяснить наблюдаемое укрепление. По мнению финансиста Андрея Чеботарева, значительную роль в поддержке и стабилизации курса тенге сыграли регулярные продажи валюты в рамках конвертации трансфертов из Национального фонда в бюджет. Дополнительным фактором устойчивости выступает сохранение высокой базовой ставки Национального банка на уровне 16,5%. Высокий уровень процентных ставок повышает привлекательность тенговых инструментов для инвесторов и способствует снижению давления на валютный рынок.

Аналитик акцентирует внимание на текущей слабой реакции тенге на внешнеэкономические шоки.

"Текущая устойчивость курса во многом базируется на административной поддержке, а не на фундаментальном улучшении внешнеэкономических условий. В результате при снижении поддержки или при столкновении с серьезными внешними или внутренними вызовами накопленные дисбалансы могут реализоваться в виде ускоренного ослабления тенге". Андрей Чеботарев

Давление рубля сохраняется

На этой неделе российский рубль ослаб на 0,6%, демонстрируя уязвимость к ухудшению внешних условий. Снижение мировых цен на нефть стало одним из ключевых факторов давления, сокращая объемы валютных поступлений в Россию. Дополнительное давление на рубль исходит от восстановления импорта, которое стимулирует рост спроса на иностранную валюту со стороны бизнеса и населения. При этом Центральный банк РФ поддерживает жесткую денежно-кредитную политику с ключевой ставкой 21%, что теоретически должно поддерживать рубль, сдерживая инфляцию и внутренний спрос.

Но здесь есть и риски. Эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев отмечает, что высокая ставка очень скоро может перестать поддерживать рубль.

"Уже летом доллар может начать возвращать свои позиции. Спрос на иностранную валюту традиционно подрастает перед периодом отпусков, да и растущий импорт стимулирует ее покупки". Александр Шепелев

Сигналы из Америки и Китая

Тем временем индекс доллара США продемонстрировал умеренное восстановление, хотя и остался ниже психологически важного уровня в 100 пунктов, составив 99 на утро 29 апреля. Поддержку американской валюте принесли новости о возможном смягчении торговых напряженностей между США и Китаем, что несколько повысило аппетит к риску на мировых рынках. Правительство Китая рассматривает возможность отмены 125% импортных пошлин на ряд американских товаров, стремясь снизить экономические издержки от затяжной торговой войны на фоне замедления роста и падения экспорта. Заявления президента США Дональда Трампа о возможности возобновления переговоров и "существенного" снижения пошлин также были восприняты рынком как сигнал к деэскалации.

Курс тенге к доллару: прогнозы аналитиков

Учитывая тесную взаимосвязь экономик Казахстана и России, а также влияние глобального рынка, прогнозы по курсу тенге также формируются с учетом этих факторов. Аналитики и брокеры дают схожий прогноз по курсу доллара к тенге на период с 30 апреля по 4 мая – на уровне 511 тенге за доллар.

Для сравнения, утром 29 апреля курс на Форексе составлял 510,668 тенге за доллар, демонстрируя снижение на 2,310 пункта (-0,45%).

Таким образом, несмотря на недавнее укрепление, перспективы тенге к майским праздникам во многом зависят от сохранения административной поддержки и развития ситуации на внешних рынках, включая динамику рубля и глобальные экономические тренды. Большинство аналитиков склоняются к относительно стабильному курсу в краткосрочной перспективе, близкому к текущим уровням.

Ранее мы рассказали, что в Ассоциации финансистов Казахстана назвали главную причину укрепления тенге: стабильное предложение инвалюты со стороны Нацбанка РК, экспортеров и субъектов КГС.